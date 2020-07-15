Sakaryaspor, Play-Off öncesi son idmanına çıktı Son idmana Vali Kaldırım ve Başkan Yüce sürprizi Tatangalar takımlarını son idmanlarında yalnız bırakmadı

PlayOff çeyrek final müsabakası için Antalya’ya gidecek olan Sakaryaspor, son idmanını Yeni Atatürk Stadyumu'nda yaparken Sakarya Valisi, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı ve taraftar grubu Tatangalar da takımı yalnız bırakmadı.

PlayOff takvimine göre, yeşilsiyahlı takım, 20 Temmuz Pazartesi günü saat 21.00’da Antalya'da Ankara Demirspor’la oynanacak maçın son idmanını yaptı. Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce ve yeşilsiyahlı takımın taraftarlarının katıldığı son idmanda tezahüratlar havada uçuşurken meşaleler yakıldı. Vali Kaldırım, Büyükşehir Belediye Başkanı Yüce ve taraftarların eşliğinde son idmanını yapan yeşilsiyahlı takım, PlayOff maçlarını yenerek şampiyonluk kupasını kazanmayı hedefliyor.

Öte yandan, idman öncesinde takıma baklava ikram eden Vali Kaldırım, oynanacak olan PlayOff maçlarında da başarılar diledi.

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