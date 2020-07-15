Sakaryaspor, Play-Off öncesi son idmanına çıktı Son idmana Vali Kaldırım ve Başkan Yüce sürprizi Tatangalar takımlarını son idmanlarında yalnız bırakmadı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sakaryaspor, Play-Off öncesi son idmanına çıktı Son idmana Vali Kaldırım ve Başkan Yüce sürprizi Tatangalar takımlarını son idmanlarında yalnız bırakmadı

İHA

Sakaryaspor, Play-Off öncesi son idmanına çıktı Son idmana Vali Kaldırım ve Başkan Yüce sürprizi Tatangalar takımlarını son idmanlarında yalnız bırakmadı

PlayOff çeyrek final müsabakası için Antalya’ya gidecek olan Sakaryaspor, son idmanını Yeni Atatürk Stadyumu'nda yaparken Sakarya Valisi, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı ve taraftar grubu Tatangalar da takımı yalnız bırakmadı.
PlayOff takvimine göre, yeşilsiyahlı takım, 20 Temmuz Pazartesi günü saat 21.00’da Antalya'da Ankara Demirspor’la oynanacak maçın son idmanını yaptı. Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce ve yeşilsiyahlı takımın taraftarlarının katıldığı son idmanda tezahüratlar havada uçuşurken meşaleler yakıldı. Vali Kaldırım, Büyükşehir Belediye Başkanı Yüce ve taraftarların eşliğinde son idmanını yapan yeşilsiyahlı takım, PlayOff maçlarını yenerek şampiyonluk kupasını kazanmayı hedefliyor.
Öte yandan, idman öncesinde takıma baklava ikram eden Vali Kaldırım, oynanacak olan PlayOff maçlarında da başarılar diledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Eşi ve kayınvalidesini öldüren zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Eşi ve kayınvalidesini öldüren zanlı tutuklandı
Hendek’te 15 Temmuz şehitleri anıldı
YEREL HABERLER Hendek’te 15 Temmuz şehitleri anıldı
Sakarya'da, 15 Temmuz şehidi polis memuru mezarı başında anıldı
YEREL HABERLER Sakarya'da, 15 Temmuz şehidi polis memuru mezarı ...
Hain darbe girişiminde şehit olan Özel Harekat Polisi Serdar Gökbayrak mezarı başında anıldı
YEREL HABERLER Hain darbe girişiminde şehit olan Özel Harekat Polisi ...
Motosikletlilerden '15 Temmuz' sürüşü
YEREL HABERLER Motosikletlilerden '15 Temmuz' sürüşü
TMF’den, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Sürüşü Ankara'da Özel Kuvvetler Komutanlığı önündeki anma törenine katılmak için hareket ettiler
YEREL HABERLER TMF’den, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik ...
Çifte cinayetin sebebi mal varlığı çıktı Boşanmak üzere olduğu eşi ile kayınvalidesini termal tesislerde öldürmüştü Şahsın adliyedeki işlemleri sürüyor
YEREL HABERLER Çifte cinayetin sebebi mal varlığı çıktı Boşanmak ...
Eşi ve kayınvalidesini öldüren zanlı, adliyeye sevk edildi
YEREL HABERLER Eşi ve kayınvalidesini öldüren zanlı, adliyeye sevk ...
Eşi ve kayınvalidesini öldüren zanlı adliyeye sevk edildi
YEREL HABERLER Eşi ve kayınvalidesini öldüren zanlı adliyeye sevk ...
Meşhur Adapazarı kabağı coğrafi işaret aldı 
YEREL HABERLER Meşhur Adapazarı kabağı coğrafi işaret aldı 
Eşi ve kayınvalidesini öldüren kişi yakalandı 
YEREL HABERLER Eşi ve kayınvalidesini öldüren kişi yakalandı 
Eşi ve kayınvalidesini öldürerek kaçan zanlı Kocaeli’nde yakalandı
YEREL HABERLER Eşi ve kayınvalidesini öldürerek kaçan zanlı ...
Lastik-İş Genel Başkanı'nın cinayet sanığına 20 yıl hapis
YEREL HABERLER Lastik-İş Genel Başkanı'nın cinayet sanığına 20 yıl ...
Lastik-İş Genel Başkanı Karacan’ın öldürülmesi davasında karar verildi Tutuklu yargılanan sanık 20 yıl hapisle cezalandırıldı Tutuksuz 7 sanığa ise 3 yıl 4’er ay hapis cezası verildi
YEREL HABERLER Lastik-İş Genel Başkanı Karacan’ın öldürülmesi ...
E-Öğrenme memnuniyet anketinin sonucu yayınlandı
YEREL HABERLER E-Öğrenme memnuniyet anketinin sonucu yayınlandı
6 Kıta 195 ülkede ‘Türk Malı’ emaye kullanılacak
YEREL HABERLER 6 Kıta 195 ülkede ‘Türk Malı’ emaye kullanılacak
Başkan Kılıç’tan 15 Temmuz gazilerine ziyaret
YEREL HABERLER Başkan Kılıç’tan 15 Temmuz gazilerine ziyaret
Akyazı Gençlik Derneğinden Sokak hayvanlarına 200 çuval mama
YEREL HABERLER Akyazı Gençlik Derneğinden Sokak hayvanlarına 200 ...
Hendek’te, 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü etkinlikleri düzenlenecek
YEREL HABERLER Hendek’te, 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü ...
SAÜ'de 15 Temmuz'a özel canlı yayın
YEREL HABERLER SAÜ'de 15 Temmuz'a özel canlı yayın
7 yaşındaki çocuktan trafik kurallarına uymayan babasına ceza Trafik Dedektifliği görevini yerine getirerek babasına ceza yazdı Minik Trafik Dedektifi Çınar’ın görüntüleri beğeni topladı
YEREL HABERLER 7 yaşındaki çocuktan trafik kurallarına uymayan ...
Lavanta yağının litresi 135 euro
YEREL HABERLER Lavanta yağının litresi 135 euro
Sakarya’da belediyelerin etkinliklerinde havai fişek kullanılmayacak
YEREL HABERLER Sakarya’da belediyelerin etkinliklerinde havai fişek ...
SUBÜ’de MESTEM faaliyete başladı
YEREL HABERLER SUBÜ’de MESTEM faaliyete başladı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X