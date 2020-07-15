Sakaryaspor play-off öncesi son antrenmanını yaptı



Güven HASBAŞ Ramiz Kaan OKTAR / ADAPAZARI (Sakarya) (DHA) TFF 2'nci Lig Play-Off Çeyrek Final müsabakası için Antalya´ya gidecek olan Sakaryaspor, son antrenmanını yaptı.

20 Temmuz Pazartesi Günü saat 21.00´de Antalya'da Ankara Demirspor ile play-off çeyrek final müsabakasına çıkacak olan Sakaryaspor, Sakarya Atatürk Stadyumu´ndaki son antrenmanına çıktı. Antrenmana çok sayıda Sakaryaspor taraftarının yanı sıra Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım ve Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce de katıldı. Taraftarlar tezahüratlarla futbolculara destek verirken, Vali Kaldırım ve başkan Yüce de futbolculara tatlı ikram etti.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Taraftarlar detay

Futbolcular çalışma

Vali ve futbolcular sohbeti

DetayDHA-Spor Türkiye-Sakarya / Adapazarı Güven HASBAŞ-Ramiz Kaan OKTAR

2020-07-15 20:48:55



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