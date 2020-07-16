Sakarya'da çiftlikte çıkan yangında 30 bin tavuk öldü

Mehmet KAVİS/HENDEK (Sakarya), (DHA) SAKARYA´nın Hendek ilçesinde bulunan bir tavuk çiftliğinde çıkan yangında yaklaşık 30 bin tavuk telef öldü, 1 kişi dumandan etkilendi.
Gece saatlerinde, Hendek Şeyhler Mahallesi´nde Tahsin İbrahimbaş´a ait tavuk çiftliğinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın kısa sürede söndürülürken, yoğun duman nedeniyle çiftlikte bulunan yaklaşık 30 bin tavuk telef öldü. Dumandan etkilenen bir kişiye sağlık ekibi olay yerinde müdahale etti. Yangınla ilgili olarak soruşturma başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Hendek Mehmet KAVİS
2020-07-16 01:01:34
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