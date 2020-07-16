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Milli motosikletçiler, Kenan Sofuoğlu yönetiminde yarışlara hazırlanıyor Türkiye Motosiklet Federasyonu Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu: “Yarışlara ara verildiği için çocuklarla ara ara dönemlerde kamplar yaptım” Red Bull yarışçısı Can Öncü, “Günden güne daha hazır hale geliyoruz” Red Bull yarışçısı Toprak Razgatlıoğlu: “Kenan Sofuoğlu gibi Dünya Şampiyonu ile antrenman yapıp, çekişmeyi öğreniyoruz”

İHA

Türkiye için kendi kategorilerinde şampiyonluk hedefleyen milli motosikletçiler hazırlıklarını Sakarya'da sürdürüyor. Milli yarışçılar hazırlıklarını AK Parti Sakarya Milletvekili ve Türkiye Motosiklet Federasyonu Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu'nun koordinasyonunda gerçekleştiriyor.

Milli motosikletçiler, Kenan Sofuoğlu yönetiminde yarışlara hazırlanıyor Türkiye Motosiklet Federasyonu Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu: “Yarışlara ara verildiği için çocuklarla ara ara dönemlerde kamplar yaptım” Red Bull yarışçısı Can Öncü, “Günden güne daha hazır hale geliyoruz” Red Bull yarışçısı Toprak Razgatlıoğlu: “Kenan Sofuoğlu gibi Dünya Şampiyonu ile antrenman yapıp, çekişmeyi öğreniyoruz”

Türkiye için kendi kategorilerinde şampiyonluk hedefleyen milli motosikletçiler hazırlıklarını Sakarya’da sürdürüyor. Milli yarışçılar hazırlıklarını AK Parti Sakarya Milletvekili ve Türkiye Motosiklet Federasyonu Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu'nun koordinasyonunda gerçekleştiriyor.
Dünya’da ulusal pandemi olarak ilan edilen korona virüs tedbirleri kapsamında ara verilen motosiklet yarışlarına 4 aylık bir süreden sonra start verildi. Bu kapsamda 4 aylık sürede her sene olduğu gibi Türkiye’yi yarışlarda temsil edecek sporcular, AK Parti Sakarya Milletvekili ve Dünya SuperSport şampiyonu eski milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu yönetiminde Sakarya’nın Akyazı ilçesinde bulunan pistte hazırlanıyor. Red Bull sporcuları Toprak Razgatlıoğlu Dünya Superbike, Can Öncü Dünya SuperSport ve Deniz Öncü Moto3 Dünya Şampiyonası'nda, Bahattin Sofuoğlu Dünya Supersport300'de, Asrın Rodi Pak ise İspanya Superbike Şampiyonaları'nda şampiyonluk hedefleriyle pistlere dönecek. Sporcuları yarışlara hazırlayan Sofuoğlu, onları sadece kondisyon olarak çalıştırmadığını mental olarak da yarışlara hazırladığını belirtti.
2020 sezonunda yapılacak olan yarışlarda Türkiye’yi temsil edecek yarışçılar ile hemen hemen her gün yarış yaptıklarını belirten Sofuoğlu, yarış esnasında yaptıkları çekişmelerin onlar için iyi bir motivasyon olduğunu ve her bir yarışçının kendi kategorisinde hazır olduğunu belirtti. Dünya Supersport'ta yarışacak olan Red Bull yarışçısı Can Öncü ise hedeflerinin Kenan Sofuoğlu’nun kazandığı başarıları elde etmek olduğunu ve Kenan Sofuoğlu sayesinde Red Bull yarışçısı olduğunu dile getirdi. Türkiye’yi Dünya ve Avrupa’da temsil edecek Red Bull yarışçısı Toprak Razgatlıoğlu ise gerçekleştirdikleri kamplarda Kenan Sofuoğlu ile antrenman yapıp çekişmeyi öğrendiklerini ve bununda büyük bir avantaj olduğunu dile getirdi.

"Yarış psikolojisine hazır olmalarını istedim"
Korona virüs nedeni ile ara verilen yarışlarda sporcuların bu duruma uzak kalmamaları için kamplar yaptığını dile getiren Türkiye Motosiklet Federasyonu Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu, "Korona virüs ile alakalı süreç devam ederken biz de aynı zamanda çalışmalara ara verdiğimiz için, sezonlara ara verildiği için, yarışlara ara verildiği için bu durumda uzak kalmamak için çocuklarla ara ara dönemlerde kamplar yaptım. Milli takım kampları yaptım sadece bu ikisiyle üçüyle alakalı değil diğer milli sporcularımı davet ettiğim kamplar yaptım ve çok çekişmeli kendi aramızda yarışlar yaptık. Çünkü çocuklar yarışlara geri döndüğü zaman sadece fiziki olarak, kondisyon olarak değil mental olarak, kafa yapıları olarak da o yarış psikolojilerine hazır olmalarını istedim. Bu anlamda hemen hemen her gün yarışa çıktık kendi aramızda ve çok iddialı, çok geliştirici ve her birini de o yarış stresine hazırlayacak çok güzel yarışlar yapıldı" dedi.

"Her birinin kendi kategorileri için hazır olduğunu düşünüyorum"
Sporcuları fiziki ve mental olarak yarışlara hazırladığını ve zaman zaman onlarla yarıştığını belirten Sofuoğlu, "Her birinin kendi kategorileri için hazır olduğunu düşünüyorum. Her biri farklı kategorilerde ama kendi kategorilerinde yarışabilecek fiziki ve mental olarak hazır olmaları sağlayacak her türlü antrenmanları yaptık. Özellikle başlarında hem ben benim kendi tecrübelerim. Çünkü ben de aynı zamanda piste çıktım çocuklarla o çekişmeler çocukların kendilerini geliştirme açısından çok iyi oldu. Hatta birçok yarışı farklı yarışçı kazandı. Ay sonunda hepsi şampiyonaları için Türkiye’den ayrılacaklar ve hepsinden farklı beklentilerimiz var bizim. Toprak'tan beklentimiz bu yıl Dünya Şampiyonası'nda şampiyonluk. İddialı bir şey ama ben inanıyorum Toprak’a, Deniz’e ve Can’a. Diğer çocukların yaşı ufak onlardan beklentimiz kendilerini geliştirmeleri ve ilerleyen yıllarda şampiyonaların en iddialı pilotlarından birileri olmaları, inşallah o anlamda çok güzel kamplar yaptık ve yapmaya da devam ediyoruz. Benim Türkiye Motosiklet Federasyonu’ndaki görevim milli takımlar kaptanlığı, bu anlamda bütün milli sporcuları hazırlamak benim için de zevkli olur çünkü önünde sonunda en sevdiğim işi yapıyorum ve insanlar sevdikleri işte moral ve motivasyon depoluyorlar. Öte yandan meclis çalışmalarını da bırakmıyorum ara ara çocukları buradaki kampa bırakıp meclisteki önemli görevlerimi tamamlayıp tekrar buradaki kampa dahil oluyorum ve bu süreci bu şekilde yürütüyoruz" diye konuştu.

"Günden güne daha hazır hale geliyoruz"
Hedeflerinin Kenan Sofuoğlu’nun elde ettiği başarıları elde etmek olduğunu ve bunun için antrenman yaptığını dile getiren Red Bull yarışçısı Can Öncü, "Hedeflerim, Kenan ağabeyin oturduğu eski koltukta olduğum için onun kazandığı başarıları elde edebilmek. Ama tabi ayrıca onları yapabilmek için Kenan ağabeyin pistinde günlerden beri antrenman yapıyoruz, bizi hazırlıyor KNN54 kampında. Günden güne daha hazır hale geliyoruz. Onun haricinde bu ayın 30’unda yarışımız başlıyor o yüzden çok mutlu ve heyecanlıyız" şeklinde konuştu.

"Kendisi o zorlukları yaşadığı için bize yaşatmamaya çalışıyor"
Köklere dönüş belgeseli hakkında konuşan Öncü, “Köklere dönüş belgeseli çok duygulandırıcı bir belgesel, çünkü Kenan Sofuoğlu’nun komple hayatını anlatıyor ve gerçekten ne kadar zor yerlerden geçtiğini görebiliyorsunuz. Ve kendisi o zorlukları yaşadığı için bize yaşatmamaya çalışıyor, olabildiğince iyi imkanlarda bizi yarıştırmaya çalışıyor. Bizler o yüzden kendisine minnettarız. Bize olanak sağladığı için kendisine çok teşekkür ediyoruz ve elimizden geldiğinden fazlasını yapmaya çalışıyoruz. Kenan Sofuoğlu sayesinde bizde Red Bull sporcusu olduk. Red Bull şapkasının kafamda olması çok önemli yani dışarıda gezerken bile bu şapkayla gezerken herkes bakıyor, mutlu oluyorsun" ifadelerini kullandı.

"Kenan Sofuoğlu bu pistte antrenman yapıp Dünya Şampiyonu oldu"
Antrenman yaptığı pistte zamanında Kenan Sofuoğlu’nun antrenman yaptığını ve Dünya Şampiyonu olduğunu belirten Red Bull yarışçısı Toprak Razgatlıoğlu, "Şu anda KNN54 kampındayız, daha öncesinde de tekrardan yapmıştık bu kampı ve son günümüz. İspanya’ya gideceğim. Testler başlıyor, ay sonunda yarışımız var. Heyecanlı bir şekilde yarışları bekliyoruz. Uzun bir zaman oldu motosikletimize binemedik, sadece buralarda antrenman motorlarıyla antrenman yapıyoruz, kendi yarış motosikletimize binemiyoruz. Şu anda heyecanlı bir şekilde yarışları bekliyoruz. Yurt dışında korona virüsten dolayı dışarı çıkamayan sporcular vardı, çıksa bile pist olmadığı için antrenman yapamayan sporcular vardı. Biz bu konuda çok şanslıyız çünkü Kenan Sofuoğlu’nun pisti var ve kendisi bir kamp düzenleyerek bizleri bir araya topladı. Hep beraber antrenmanlar yaptık. Bir yandan eğlenceli bir yandan yorucu geçiyor. Bu pistin bize gerçekten faydası var. Faydasının olduğunu nereden anlıyorsunuz diye sorarsanız, Kenan Sofuoğlu bu pistte antrenman yapıp Dünya Şampiyonu oldu. En güzel açıklaması bu. Aslında en önemli avantaj, antrenmanlar neredeyse yarış gibi geçiyor ve çekişmeyi öğreniyoruz biz. Kenan Sofuoğlu gibi Dünya Şampiyonu ile antrenman yapıp, çekişmeyi öğreniyoruz. Bu bizim için büyük bir avantaj" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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