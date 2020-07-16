Sakaryaspor’un 10 yıllık Play Off serüveni Son 10 yılda 6’ncısını oynayacağı Play-Off’larda hedef şampiyonluk Sakaryaspor şampiyonluk kazandığı statta çeyrek finalinin ilk maçını yapacak

Son 10 yıldaki PlayOff maçlarında 2 kez şampiyonluk kazanan ve 3 kere üzüntü yaşayan Sakaryaspor, katılacağı son PlayOff’larda şampiyonluğu hedefliyor.

2010 2011 yılında katıldığı PlayOff maçlarında şampiyonluk kupasına müzesine götüren Sakaryaspor, son 9 yıldaki PlayOff maçlarında 2 kez şampiyonluk kazanırken 3 kez hezimete uğrayarak şehrine üzüntü yaşatmıştı. 2011 yılında Antalya’da oynan PlayOff maçlarında Bandırma sporu eleyerek 1. Lige çıkmayı başaran yeşil siyahlı takım, 2011 2012 sezonunda düşüşe geçerek bu zamana kadar 2. ve 3. Lig’lerde mücadele etti. Yeşil siyahlı takım 2016 2017 yıllarında yapılan PlayOff maçlarında ise olimpiyat stadında oynanan 3. lig PlayOff finalinde Diyarbekirsporu 21 yenerek 2. lige yükselmişti. 2010 yılından bu yana 6’ncı Play Off‘unu oynayacak olan Sakaryaspor, çeyrek finalin ilk maçını 20 Temmuz Pazartesi günü, 2011 yılında şampiyonluk kupasını müzesine götürdüğü Antalya’daki Titanic Mardan Stadı’nda Ankara Demirspor ile oynayacak. Ayrıca 2011 yılında PlayOff finali sonrasında 1. Lig'e yükselen Sakaryaspor’un teknik direktörlük koltuğunda bu sene olduğu gibi Şaban Yıldırım’ın oturması beklentileri arttırıyor. Ekonomik ve yönetimsel çalkantılara rağmen hedeflerinden vazgeçmeyen yeşil siyahlı takım, 6’ncısını oynayacağı PlayOff’lardaki maçların hepsini kazanarak şehrine şampiyonluğu getirmeyi hedefliyor.

PlayOff takvimine göre, yeşilsiyahlı takım, 20 Temmuz Pazartesi günü saat 21.00’da Antalya'da Ankara Demirspor’la oynanacak maç öncesi son idmanını dün akşam Yeni Atatürk Stadyumu'nda yaptı. 2028 Temmuz tarihleri arasında oynanacak olan PlayOff için hazırlıklarını sürdüren yeşilsiyahlıların bugün Antalya'ya hareket etmesi bekleniyor.

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