Karadeniz´de çıkan hortum Karasu´da görüntülendi

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Güven HASBAŞ-KARASU (Sakarya),(DHA)- KARADENİZ´de, sabah saatlerinde oluşan hortum, Sakarya´nın Karasu ilçesindeki sahilden görüntülendi. Oldukça büyük bir alanı kapsayan hortum, kısa süre sonra etkisini yitirdi.

Karadeniz´de, sabah saatlerinde oluşan hortum, Sakarya´nın Karasu ve Kocaali İlçelerinin sahillerinden görüntülendi. Oluşan kısa süreli hortum deniz üzerinde oldukça geniş bir alanı kaplarken, sahile uzak olması olası bir çevre zararını önledi. Vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla kaydedilen hortum, kısa bir süre sonra etkisini yitirerek kayboldu. DHA-Genel Türkiye-Sakarya / Karasu Güven HASBAŞ

2020-07-17 13:05:02



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