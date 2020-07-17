Otoyolda arıza yapan otomobil, zincirleme kazaya neden oldu: 2 ölü, 5 yaralı (2)

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15 TEMMUZ ŞEHİDİNİN KARDEŞİ ÇIKTI

TEM Otoyolu Hendek ilçesi İkbaliye mevkisinde meydana gelen kazada hayatını kaybeden Nefes Rüzgar Efe´nin (38), 15 Temmuz darbe girişimi sırasında, o dönem adı Boğaziçi Köprüsü olan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde şehit olan Barış Efe´nin kız kardeşi olduğu ortaya çıktı.

Nefes Rüzgar Efe´nin cenazesinin işlemlerinin ardından götürüleceği memleketi Karabük'ün Eflani ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.DHA-Genel Türkiye-Sakarya / Hendek Mehmet KAVİS

2020-07-17 14:43:57



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