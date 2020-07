Sokak hayvanlarının diri diri gömüldükleri iddiasına idari soruşturma (2)

1 KİŞİ AÇIĞA ALINDI, 2 KİŞİ GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

Sakarya´nın Adapazarı ilçesinde, sokak köpeklerinin, 2 hayvansever tarafından bir kamyon kasasında baygın halde görüntülenip, diri diri gömüldükleri iddiası üzerine Sakarya Valiliği yazılı açıklama yaptı. Valilikten yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler yer aldı;

"Bizim için her varlık kıymetli, her can azizdir. Son günlerde ilimizdeki bazı basın ve yayın organları ile sosyal medya platformlarında sokak hayvanlarına dönük, asla tasvip etmeyeceğimiz, bizleri ve kamuoyunu ciddi şekilde rahatsız eden uygulamalar yapıldığı şeklinde haberler yer aldığı görülmüş olup, çok hassas olduğumuz, asla tasvip etmeyeceğimiz ve kamuoyunda da haklı olarak ciddi hassasiyet oluşturan söz konusu olayla ilgili derhal soruşturma başlatılmış, gerekli soruşturma ve incelemeler sonucu sayın valimizin talimatları üzerine görevli bir kişi açığa alınmış, ayrıca iki kişi de Adapazarı Belediye Başkanlığı'nca görevden uzaklaştırılmıştır. Bu konu ile ilgili olarak incelemeler ve soruşturmalar hassas bir şekilde devam etmektedir. Bundan böyle, bizleri ve kamuoyunu ciddi şekilde rahatsız eden benzer uygulamaların olmaması ve asla tasvip etmeyeceğimiz görüntülerin oluşmaması için ilimizdeki bütün belediyeler ve ilgili kuruluşlar uyarılmış ve talimatlandırılmıştır. Canlarını aziz bildiğimiz can dostlarımız sokak hayvanlarına karşı yapılan bu ve buna benzer olaylara İlimizde kesinlikle müsaade edilmeyeceği, yapanlara karşı hiçbir şekilde müsamaha gösterilmeyeceği hususunu kamuoyunun bilmesini isteriz."

ADAPAZARI BELEDİYESİ DE AÇIKLAMA YAPTI

Adapazarı Belediyesi´nin resmi sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada ise, "Başkanımız Mutlu Işıksu'nun soruşturma talimatına istinaden yapılan tahkikat sürecinde, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü açığa alınarak, müdürlükte görevli olan veteriner hekim ve ilgili personel de görevlerinden alınmıştır. Süreçle ilgili gelişmeler yetkili makamlarla detaylı paylaşılmıştır. Bu süreçte hassasiyetli davranan tüm hayvanseverlere teşekkür ediyoruz. Bugüne dek sokak canlarının daha iyi koşullarda yaşamlarını sürdürmesi için gerçekleştirdiğimiz sayısız çalışmaya ve harcanan emeğe gölge düşürülmesinden dolayı son derece üzgünüz. Adapazarı Belediyesi olarak böylesi durumun bir daha yaşanmaması için gereken tüm çalışmaları gayretle yapacağımızı belirtir, kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız" ifadelerine yer verildi" denildi.DHA-Genel Türkiye-Sakarya / Adapazarı Güven HASBAŞ-Ramiz Kaan OKTAR

