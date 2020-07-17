Hastane yolunda kazada ölümden döndü

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Nuri KURU-AKYAZI (Sakarya),(DHA)SAKARYA´nın Akyazı ilçesinde, hastanedeki doktor randevusuna yetişmek isteyen Ali Yalın'ın otomobili şarampole yuvarlandı. Kazada, 2 kişi yaralandı.

Kaza, Akyazı ilçesine bağlı Kuzuluk Mahallesi Şerefiye mevkiisnde meydana geldi. Ali Yalın idaresindeki 41 UT 850 plakalı otomobil, karşı yönden gelen otomobille çarpışmamak için manevra yaptı. Ancak virajı alamayarak şarampole yuvarlandı. Kazada Ali Yalın ile Fatih Malkoç yaralandı.

Yaralılar, sıkıştıkları otomobilden çıkartılarak Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ali Yalın´ın doktor randevusu için hastaneye gittiği öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Akyazı Nuri KURU

2020-07-17 17:35:25



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