Karasu'da bir sokakta 27 ev karantinaya alındı

Ramiz Kaan OKTAR/KARASU (Sakarya),(DHA)SAKARYA´nın Karasu ilçesinde, koronavirüs vakalarının görüldüğü sokakta 27 ev karantinaya alındı. Sokağın girişlerine toprak dökülürken, bölgede jandarma ekipleri görevlendirildi.
Karasu ilçesine bağlı Adatepe Mahallesi Türkköyü Sokak´ta yaşayan 4 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı. İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından sokağın 27 evlik kısmı karantinaya alındı. Sokağın girişleri toprakla kapatılıtken, jandarma ekipleri bölgede görevlendirildi. Mahalle Muhtarı Tuncay Tıkan, "Mahallemizde 4 kişinin testi pozitif çıktı. Bayrama kadar inşallah her şey biter" dedi.DHA-Genel Türkiye-Sakarya / Karasu Ramiz Kaan OKTAR
2020-07-18 16:29:16
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