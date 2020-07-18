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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Karasu'da bir sokakta 27 ev karantinaya alındı

DHA

Karasu'da bir sokakta 27 ev karantinaya alındı


Ramiz Kaan OKTAR/KARASU (Sakarya),(DHA)SAKARYA´nın Karasu ilçesinde, koronavirüs vakalarının görüldüğü sokakta 27 ev karantinaya alındı. Sokağın girişlerine toprak dökülürken, bölgede jandarma ekipleri görevlendirildi.
Karasu ilçesine bağlı Adatepe Mahallesi Türkköyü Sokak´ta yaşayan 4 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı. İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından sokağın 27 evlik kısmı karantinaya alındı. Sokağın girişleri toprakla kapatılıtken, jandarma ekipleri bölgede görevlendirildi. Mahalle Muhtarı Tuncay Tıkan, "Mahallemizde 4 kişinin testi pozitif çıktı. Bayrama kadar inşallah her şey biter" dedi.DHA-Genel Türkiye-Sakarya / Karasu Ramiz Kaan OKTAR
2020-07-18 16:29:16

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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