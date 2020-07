Motosiklet park halindeki panelvan araca çarptı: 2 yaralı Kaskı olmadığı için kafasından darbe alarak kanlar içerisinde kalan sürücü bir süre kendine gelemedi

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde motosiklet, park halindeki panelvan tipi araca çarptı. Motosikletteki 2 kişinin yaralandığı kaza anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansırken, kasksız sürücü ise kafasına aldığı darbe nedeniyle bir süre kendine gelemedi.

Kaza, Akyazı ilçesi Ada Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, plakası bilinmeyen ve üzerinde İbrahim G. ile Kadir G. isimli iki kişinin bulunduğu motosiklet, sürücünün kontrolünden çıktı. Kontrolden çıkan motosiklet, yol kenarında park halinde bulunan 54 HC 400 plakalı panelvan araca arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü ve yanındaki arkadaşı yaralanırken, araçlarda da maddi hasar meydana geldi. Çarpışmanın etkisiyle panelvan tipi aracın arka camına kafasını çarparak kanlar içerisinde kalan motosiklet sürücüsü ve diğer yaralının yardımına çevredeki esnaflar koştu. İlk müdahalesi vatandaşlar tarafından yapılan İbrahim G. ve Kadir G., olay yerine gelen sağlık ekiplerince Akyazı Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza anı bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına da an be an yansıdı. Görüntülerde motosikletin hızla park halindeki panelvan tipi araca çarpması ve çarpışmanın etkisiyle motosiklet üzerinde bulunan kişilerin yaralanması yer alıyor. Motosiklet sürücüsünün kafasını panelvan tipi araca çarptığı, kask olmadığı için başına aldığı darbe ile kanlar içerisinde kaldığı ve bir süre kendine gelemediği görülürken, çevredeki vatandaşların ise kazayı görerek yaralıların yardımına koştuğu görüntülere yansıyor.

