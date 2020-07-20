Otoyol kenarında erkek cesedi bulunması olayına ilişkin 3 gözaltı Öldürülen yabancı uyruklu şahsın eşi ve diğer şüpheliler İstanbul’da yakalandı

TEM Otoyolu Sakarya geçişi Adapazarı gişeleri mevkiinde yol kenarında erkek cesedi bulunması olayıyla ilgili Sakarya polisince İstanbul’da gerçekleştirilen operasyonda, öldürülen kişinin eşi ve 2 cinayet şüphelisi olmak üzere toplam 3 şahıs gözaltına alındı.

Olay, 16 Temmuz Perşembe günü TEM Otoyolu Adapazarı gişeleri mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bölgeden geçmekte olan vatandaşlar, yol kenarında hareketsiz halde yatan birini görünce durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler olay yerine geldi. Jandarma ekipleri olay yerinde güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde ise şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. 51 yaşında olduğu öğrenilen yabancı uyruklu Salem Hamdi isimli şahsın başına sert bir cisimle vurularak öldürüldüğü belirlendi. Olay yerine gelen savcının incelemelerinin ardından şahsın cansız bedeni Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsünde bulunan Adli Tıp Merkezine kaldırıldı.

Hayatını kaybeden şahsın İstanbul Esenler’de ikamet ettiği öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatılmıştı. Sakarya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince genişletilen çalışmalar kapsamında hayatını kaybeden Salem Hamdi’nin 40 yaşındaki eşi M.K. ile olayı gerçekleştiren 31 yaşındaki A.D. ve 26 yaşındaki A.A. isimli şüpheliler İstanbul’da gerçekleştirilen operasyon sonucu gözaltına alındı. Gözaltına alınan 3 şüpheli, Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi. Şüphelilerin tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

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