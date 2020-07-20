Otoyol kenarında cesedi bulunan Suriyelinin eşi ile sevgilisi gözaltına alındı



Ramiz Kaan OKTAR/ERENLER (Sakarya), (DHA)SAKARYA´da, TEM Otoyolu´nun kenarında cesedi bulunan Suriye uyruklu Salem Hamdi´nin öldürülmesiyle ilgili yürütülen soruşturmada, eşi M.K. (40) ve sevgilisi A.D. (31) ile sevgilinin arkadaşı A.A. (26) gözaltına alındı.

Suriye uyruklu Salem Hamdi´nin 16 Temmuz günü, TEM Otoyolu Adapazarı Gişeleri mevkisi yakınında, yol kenarına atılmış cesedi bulundu. Hamdi'nin cinayete kurban gittiğini belirleyen Sakarya Emniyet Müdürlüğü ekipleri çok yönlü araştırma başlattı. Yapılan araştırmalar sonunda Salem Hamdi´nin eşi M.K., onun sevgilisi A.D. ve A.A. İstanbul´da yakalanarak, gözaltına alındı.

Sakarya Emniyet Müdürlüğü´ne getirilerek sorgulanan 3 şüpheli, Hamdi'yi başına sert bir cisimle vurarak öldürdüklerini, cesedini de Sakarya´ya getirerek, otoyol kenarına attıklarını itiraf etti. Şüphelilerin, sorgusu sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Erenler Ramiz Kaan OKTAR

2020-07-20 13:28:53



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