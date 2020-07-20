Otoyol kenarında cesedi bulunan Suriyelinin eşi ile sevgilisi gözaltına alındı (2)

İŞ BAHANESİYLE KANDIRDILAR
Sakarya´da, Suriye uyruklu Salem Hamdi´nin öldürülmesiyle ilgili yürütülen soruşturmada gözaltına alınan eşi M.K., Hamdi´yi öldürmek için hazırladıkları planı anlattı.
Soruşturma kapsamında ilk olarak Salem Hamdi´nin eşi M.K.´nın ifadesi alındı. M.K. eşinin iş yerinde sorunu olduğu yönünde bilgi verdi. Polis. M.K.´nın çelişkili açıklamaları üzerine sorguya devam etti. M.K. bunun üzerine cinayeti itiraf etti. M.K. ifadesinde, Salem Hamdi´nin kendisinin bir kişiyle ilişkisi olduğunu öğrendiğini, bunun üzerine sevgilisiyle birlikte eşini öldürmek için plan yaptıklarını belirtti.
LASTİĞE BAKARKEN ÖLDÜRDÜLER
M.K. eşinin İstanbul Bağcılar´da bir mobilya atölyesinde çalıştığını, bir süre önce işten çıktığını ifade ederek, sevgilisi A.D. ve sevgilisinin arkadaşı A.A. ile beraber Salem Hamdi´yi Bursa´da bir yere iş görüşmesine götürme bahanesiyle yola çıktıklarını, TEM Otoyolu Adapazarı mevkisinde lastiğin patladığını söyleyerek aracı durdurduklarını belirtti. M.K., Salem Hamdi´nin araçtan inip lastiğe bakacağı sırada A.D. ve A.A.´nın arkasından başına sopalarla vurup, Hamdi´yi öldürerek olay yerinde bırakıp, kaçtıklarını söyledi.
Bu arada, A.D.´nin de evli olduğu ancak ayrı yaşadığı eşinin de Gaziantep´te bulunduğu öğrenildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya Ramiz Kaan OKTAR
2020-07-20 16:09:06
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