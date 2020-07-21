ICLEL 2020 SAÜ’de pandemi nedeniyle online gerçekleştirildi

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Eğitim Fakültesince koronavirüs nedeniyle online ortamda düzenlenen “Bütün Alanlar için Uluslararası Hayatboyu Öğrenme ve Liderlik KonferansıICLEL 20” başarıyla tamamlandı.

ICLEL Konferansları ekibi ve SAÜ Eğitim Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Osman Titrek’in koordinatörlüğünde bu yıl 6’ncısı gerçekleştirilen konferans, 1618 Temmuz 2020 tarihlerinde SAÜ Kültür ve Kongre Merkezinde koronavirüs önlemleri alınarak gerçekleştirildi. Konferans ICLEL’in tüm sosyal medya hesapları üzerinden canlı olarak yayınlandı. Ana konusu “yaşam boyu eğitim, duygular ve sürdürülebilirlik” olan ICLEL 2020’de, pandemi nedeniyle pandeminin eğitime etkileri de yoğun olarak tartışılırken, konferansa konuya ilişkin bilimsel çalışmaları olan bilim insanları, araştırmacılar, eğitimciler, öğrenciler, profesyoneller ve eğitimle ilişkili 30 farklı ülkeden 200’ün üzerinde sanal ve 35 civarında aktif katılımcı bilim insanı katıldı. Sözlü, poster ve sanal sunumlarla, sosyal medyaya dayalı canlı çağrılı konuşmacıların sunumları ve sosyokültürel faaliyetler yer aldığı konferansın açılışında SAÜ Devlet Konservatuvarı Müdürü Prof. Dr. Nilgün Sazak ve Öğr. Gör. Hamdi İtil bir konser verdi.

ICLEL 20 konferanslarının açılışında konuşan Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan, tüm dünyadan katılan katılımcıları selamlayarak, konferansın başarılı geçmesini diledi. Konferansın açılışına Rektör Yardımcısı Prof. Dr Hatem Akbulut da katıldı. ICLEL 2020 Proje Koordinatörü Prof. Dr. Osman Titrek ise konferans hakkında bilgi vererek, konferansın pandemi sonrası dünyada ilk kez hibrit modelle (yüzyüze ve sanal katılım & sosyal medya canlı yayınları) gerçekleştirilen kongre olabileceğini söyledi. Titrek, pandemi sürecinde konferansın gerçekleşmesinde destek veren ve emeği geçen başta Rektör Savaşan olmak üzere tüm yetkililere teşekkür etti.

MEB Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı Prof. Dr. Burhanettin Dönmez, konferansın açılışında “Pandemi ve Eğitime Etkileri ile Eğitimin Geleceği” konulu bir konuşma yaptı. ICLEL 20 Konferansları kapsamında İngiltere Oxford Üniversitesinden Assoc. Prof. Dr. David Howard, ABD Kansas Üniversitesinden Prof. Dr. Rick Ginsberg, Portekiz Portucalense Üniversitesinden Ana Campina ve Carlos Rodrigez, Portekiz Coimbra Üniversitesinden Prof. Dr. Carlos Sousa de Reis, Yale Üniversitesi öğretim üyesi ve Duygusal Zeka Teorisyeni Dr. David Caruso ve İtalya Padova Üniversitesinden Prof.Dr. Michele Biasutti çağrılı konuşmalarını gerçekleştirdi. Çağrılı konuşmacılar ve konferansa bildiri ile katılan akademisyenler ve araştırmacılar, sunum ve bildiri sundular. Akşam saatlerine kadar süren konferans, Sapanca’da düzenlenen gala yemeği ile son buldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.