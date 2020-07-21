Uz. Dr. Şahinkuş, korona virüs ve kalp hastalığı arasındaki bağlantıyı anlattı Şahinkuş: “Kalple, tansiyonla ilgili bir şikayetiniz olduğunda bunu ihmal etmeden bizlere gelmekten çekinmeyiniz”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Uz. Dr. Şahinkuş, korona virüs ve kalp hastalığı arasındaki bağlantıyı anlattı Şahinkuş: “Kalple, tansiyonla ilgili bir şikayetiniz olduğunda bunu ihmal etmeden bizlere gelmekten çekinmeyiniz”

İHA

Kardiyoloji Uzmanı Uz. Dr. Salih Şahinkuş korona virüs ve kalp hastalığı arasındaki bağlantı hakkında bilgiler vererek, vücudun aktif ve güçlü bir bağışıklık sistemini sürdürmesine yardımcı olmak için taze sebze ile meyve üretimi ve bol su içilmesini önerdi.

Uz. Dr. Şahinkuş, korona virüs ve kalp hastalığı arasındaki bağlantıyı anlattı Şahinkuş: “Kalple, tansiyonla ilgili bir şikayetiniz olduğunda bunu ihmal etmeden bizlere gelmekten çekinmeyiniz”

Kardiyoloji Uzmanı Uz. Dr. Salih Şahinkuş korona virüs ve kalp hastalığı arasındaki bağlantı hakkında bilgiler vererek, vücudun aktif ve güçlü bir bağışıklık sistemini sürdürmesine yardımcı olmak için taze sebze ile meyve üretimi ve bol su içilmesini önerdi.
Özel Adatıp Sakarya Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Dr. Salih Şahinkuş, korona virüs ile kalp hastalığı arasındaki bağlantı hakkında bilgiler verdi. Virüs ile alakalı birçok şeyin bilindiğini ancak bilgi kirliliği ve yanlış bilgilerin de mevcut olduğunu aktaran Şahinkuş, kalp hastalığı teşhisi olan bireylerin korona virüsü daha şiddetli geçirme riski konusunda vatandaşları uyardı. Uz. Dr. Şahinkuş, “Tüm dünyada insanların günlük yaşamını kötü etkileyen ve pandemiye neden olan korona virüs viral enfeksiyonu ile ilgili pek çok şey bilinmiyor. Bir de üstüne bilgi kirliliği ve yanlış bilgiler mevcut. Kalp hastaları da beklendiği gibi endişeleri yüksek olan hastalar. Öncelikle şunu bilmek gerekir ki, kalp hastalığı teşhisi olan bireylerin Covid19 enfeksiyonunu daha şiddetli geçirme riski var” dedi.
Kalp hastalarının önlemlere daha dikkat etmeleri gerektiğini vurgulayan Salih Şahinkuş, “Kalp damar hastalığı, kalp yetmezliği, kalp ritim bozukluğu veya hipertansiyon ileri yaşların hastalığı olduğu için bu kişiler enfeksiyona yakalandıklarında topluma göre daha şiddetli yaşıyorlar. Bu nedenle tüm kalp hastalarımızın enfeksiyondan korunmak için sosyal mesafe ve ellerin sık sık ve uygun bir şekilde yıkanması gibi genel koruyucu önlemlere dikkat etmelerini özellikle öneriyorum. Sadece kalp hastalığı bulunan hastalarımızın değil, kalp hastalığı gelişmesi için risk faktörü bulunan hipertansiyon, diyabet, kolesterol yüksekliği, böbrek yetmezliği gibi kronik rahatsızlıkları olan ya da sigara içen bireylerin de virüse karşı dikkatli olmaları gerekiyor. Maalesef bu virüs kalp damarlarındaki plağın (yağ birikintisi) yırtılmasına ve kalp krizine neden olabilir. Ayrıca kalp kası enfeksiyonuna ve kalpte ritim bozukluğu gelişimini tetikleyebiliyor, bu yüzden bu hastalıklarla mücadele eden hastalarımızı daha dikkatli olmaya teşvik etmek isterim” diye konuştu.
Korona virüsün kalpte hasar oluşturma mekanizmaları ve doğrudan kalp kası tutulumu yoluyla kalp yetmezliği gelişmesine ve daha önce teşhis edilmemiş kalp hastalığı olan insanlarda kalp damarlarındaki yağ plaklarının dengesini bozarak kalp krizini tetikleme durumunu yaratma ihtimalinin olduğunu belirten Kardiyoloji Uzmanı Dr. Şahinkuş, “Korona virüsü nedeniyle, ateş ve akciğerdeki enfeksiyonla mücadele eden vücutta kalp kaslarının da hızlı çalışması gerekir. Bu durumda yeteri kadar oksijenlenemeyeceği için kalp dokusunda da hasar meydana gelebilir. Bazı tansiyon ilaçlarının hastalarımızda virüse yakalanma riskini ya da virüsün daha ölümcül olma ihtimalini arttırdığı söylenmektedir; fakat bunlar yanlış, kanıtlanmamış bilgilerdir. Bu ilaçları kullanan ve faydasını gören birçok hastamız var. Hastalarıma ve tabi ki bütün hastalara önerim, tansiyon ilaçlarıyla ilgili endişeleri varsa bizlere danışarak ilaç değişikliği veya doz değişikliğine gitmeleri, kendi başlarına karar vermemeleri, yanlış bilgilerden sakınmalarıdır. Pandemi sürecinde benim gördüğüm başka bir sıkıntı ise hastalarımızın virüs kaparım endişesi ile hastanelere gitmekten uzak durmaya çalışmasıdır. Bazı hastalar belirgin şikayetleri olsa bile hastanelere gelmek istemiyor. Hatta salgından önceki döneme göre kalp krizi geçiren hastalarımızın bile göğüs ağrısı şikayeti başladıktan uzun saatler geçtikten sonra hastaneye geldiğini görüyoruz” şeklinde konuştu.

Tedavi geciktikçe kalp hastalıkları kötüye gidebilir
Hastanede gerekli önlemlerin alındığını ve şikayeti olan hastaların hastaneye başvurmaktan çekinmemeleri gerektiğini söyleyen Şahinkuş, “Halbuki kalp krizinde erken müdahale bizim için çok önemlidir. Çünkü tedavide gecikme kalp krizinin ölüm ya da hasar bırakma riskini artırmaktadır. Hastanelerde mümkün olduğunca virüsten korunma için önlemler almaya çalışıyoruz. Bu yüzden herhangi bir şikayetleri olduğunda hastaneye başvurmaktan çekinmemelerini öneriyorum. Bu arada acil olmayan randevulu girişimsel kardiyovasküler tedavi yöntemleri için de benzer bir durum geçerlidir. Sadece İngiltere'de korona virüs salgını nedeniyle planlanmış olan yaklaşık 28 bin yatarak kalp tedavisi işleminin ertelendiği bildirildi. Bu birikmiş işlemler daha da artarsa, hastaların tedavileri geciktikçe kalp hastalıkları kötüye gidebilir” ifadelerini kullandı.

Doktora gelmekten çekinmeyin
Mevcut kalp hastalığı olan veya kalp hastalığı riski taşıyan bireylere önerilerde de bulunan Uz. Dr. Salih Şahinkuş, “Virüs kapmış hasta olan insanlardan uzak durun, bir buçuk metrelik sosyal mesafeyi koruyun. Toplu alanlarda, riskli yerlerde maske takın ve çıkarmayın. Ellerinizi sık sık en az 20 saniye boyunca sabun ve ılık suyla iyice yıkayın. Dışarıdayken toplu yaşam alanlarından olabildiğince uzak durmaya çalışın, gözünüze, ağzınıza, burnunuza dokunmaktan kaçının. Kendi kararınızla vitamin takviyesi ve bitkisel destekler almayın. Vücudun aktif ve güçlü bir bağışıklık sistemini sürdürmesine yardımcı olmak için taze sebze ve meyve acısından zengin bir diyet ve bol su içilmesi önerilmektedir. Taze sebze ve meyveler, vitamin haplarına kıyasla daha fazla miktarda gerekli besin maddesini içerir. Vitamin eksikliğiniz olduğunu düşünüyorsanız tedavi için mutlaka doktorunuzdan tavsiye alınız. Kalple, tansiyonla ilgili bir şikayetiniz olduğunda bunu ihmal etmeden, virüsten korunma önlemlerini alarak, bizlere gelmekten çekinmeyiniz. Kalp hastaları için çok önemli olan ve benim de her hastama önerdiğim yürüyüş egzersizlerini ihmal etmeyin. Bunun için daha tenha saatleri ve yerleri tercih edebilirsiniz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Fil hastalığının tedavisi için yetkililerden yardım istiyor Fil hastalığına yakalanan Necdet Candan, geçimini kolonya tutarak sağlıyor
YEREL HABERLER Fil hastalığının tedavisi için yetkililerden yardım ...
Serdivan sahille buluşuyor
YEREL HABERLER Serdivan sahille buluşuyor
Havai fişek fabrikasındaki patlamada kolundan yaralanan itfaiye eri 30 dikişe aldırış etmeyerek bölgeyi terk etmedi Ateş savaşçıları patlama alanında ölüme meydan okudu Kolundan yaralanarak 30 dikiş atılan itfaiye eri korku dolu anları anlattı Canlarını hiçe sayarak olaya müdahale eden itfaiye erlerinin kahramanlık hikayesi 30 dikişe rağmen bölgedeki çalışmalarına ara vermeyen Murat Akbaş: “30 dikişin acısını değil, ekip arkadaşlarımın yalnız kalmasının üzüntüsü ve acısını hissettim” “Bu iş fedakarlıktan öte biz bir aileyiz, birimizin canı yansa hepimizin canı yanmış oluyor”
YEREL HABERLER Havai fişek fabrikasındaki patlamada kolundan ...
ICLEL 2020 SAÜ’de pandemi nedeniyle online gerçekleştirildi
YEREL HABERLER ICLEL 2020 SAÜ’de pandemi nedeniyle online ...
Üniversite yıkanabilir ve filtreli maske üretti
YEREL HABERLER Üniversite yıkanabilir ve filtreli maske üretti
SUBÜ Rektörü Mehmet Sarıbıyık: “Öğrencilerimizi yetiştirdiğimizde iş sahibi olmalarını oldukça önemsiyoruz”
YEREL HABERLER SUBÜ Rektörü Mehmet Sarıbıyık: “Öğrencilerimizi ...
Otoyol kenarında cesedi bulunan Suriyelinin eşi ile sevgilisi gözaltına alındı (2)
YEREL HABERLER Otoyol kenarında cesedi bulunan Suriyelinin eşi ile ...
Otoyol kenarındaki cesetten, yasak aşk vahşeti çıktı 1.5 yıldır eşini aldatan kadın, dostu ve onun arkadaşıyla hain plan yaparak kocasını öldürttü
YEREL HABERLER Otoyol kenarındaki cesetten, yasak aşk vahşeti ...
Otoyol kenarında cesedi bulunan Suriyelinin eşi ile sevgilisi gözaltına alındı
YEREL HABERLER Otoyol kenarında cesedi bulunan Suriyelinin eşi ile ...
Otoyol kenarında erkek cesedi bulunması olayına ilişkin 3 gözaltı Öldürülen yabancı uyruklu şahsın eşi ve diğer şüpheliler İstanbul’da yakalandı
YEREL HABERLER Otoyol kenarında erkek cesedi bulunması olayına ...
‘Güvenli Turizm Sertifikası’ ile İhlas Kuzuluk Termal Otel’de güvenli tatil fırsatı
YEREL HABERLER ‘Güvenli Turizm Sertifikası’ ile İhlas Kuzuluk Termal ...
Trafik Park önlemlerini alarak tekrar faaliyete başladı
YEREL HABERLER Trafik Park önlemlerini alarak tekrar faaliyete ...
Minikler dondurma almak için boyadıkları taşları tezgahta satmaya çalıştı Sosyal medyada paylaşılan görüntüler ilgi gördü
YEREL HABERLER Minikler dondurma almak için boyadıkları taşları ...
Eski Milletvekili Yıldırım'ın kardeşi Mustafa Yıldırım son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Eski Milletvekili Yıldırım'ın kardeşi Mustafa ...
Motosiklet park halindeki panelvan araca çarptı: 2 yaralı Kaskı olmadığı için kafasından darbe alarak kanlar içerisinde kalan sürücü bir süre kendine gelemedi
YEREL HABERLER Motosiklet park halindeki panelvan araca çarptı: 2 ...
‘İğne atsan yere düşmez’ deyimi Karasu sahilinde gerçek oldu Ankara’dan Karasu’daki yazlığına gelen Atıf Can: “Deniz suyundan virüsün bulaşmayacağına kanaat getirdiğimiz için buradayız”
YEREL HABERLER ‘İğne atsan yere düşmez’ deyimi Karasu sahilinde ...
Hendek’te 7 farklı mahallede asfalt çalışması
YEREL HABERLER Hendek’te 7 farklı mahallede asfalt çalışması

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X