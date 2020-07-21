Hurda malzemelerin toplandığı depo yandı

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Ramiz Kaan OKTAR/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA) - SAKARYA´nın Adapazarı ilçesinde hurda malzemelerin toplandığı bir depoda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, hasar meydana geldi.

Yangın 19.30 sıralarında Tuzla Mahallesinde bulunan Zirai Aletler Sanayi Sitesi içerisinde bulunan hurda malzemelerin toplandığı bir deponun ikinci katında meydana geldi. Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangın, kısa sürede ikinci katın tamamına yayıldı. Yangını görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yaklaşık yarım saatlik çalışma sonucunda yangını tamamen söndürdü. Yangında binada hasar meydana geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Adapazarı Ramiz Kaan OKTAR

2020-07-21 20:42:09



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