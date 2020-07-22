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Herkesin sağlığı için araçları ücretsiz dezenfekte etti

DHA

Herkesin sağlığı için araçları ücretsiz dezenfekte etti


Güven HASBAŞRamiz Kaan OKTAR/ERENLER (Sakarya), (DHA)- SAKARYA´nın Erenler ilçesinde, oto yıkama dükkanı bulunan Berat Güven, koronavirüs nedeniyle satın aldığı dezenfektan makinesiyle herkesin aracını ücretsiz dezenfekte etti. Güven, kendisine adres soran araç sürücülerine bile çay ikram ederek, 5 dakikada araçlarını dezenfekte etmeye başladı.
Erenler ilçesinde oto yıkama dükkanı bulunan Berat Güven, koronavirüs salgını sonrasında araçları dezenfekte etmek için aldığı dezenfektan ve uygulama makinesiyle önce sanayideki komşularının araçlarını daha sonra da kendisi ve komşularına gelen müşterilerin araçlarını ücretsiz şekilde dezenfekte etmeye başladı. Ücret kabul etmeyen Berat Güven, kendisine adres soran araç sürücülerine bile çay ikram ederek, 5 dakikada araçlarını dezenfekte etmeye başladı.
Berat Güven herkesin sağlığı için dezenfekte çalışmasını ücretsiz yaptıklarını açıklayarak, "Covid-19 nedeniyle zorlu bir dönemden geçtik. Bu süreçte bizim de ülkemize, milletimize, arkadaşlarımıza desteğimiz olsun istedik. Bu destek de dezenfekteyle başladı. Dezenfekte ilaçlarımızı aldık. İlk önce esnafımızın, arkadaşlarımızın gündelik bindikleri araçlarına dezenfekte yapmaya başladık. Bu git gide gelişti. Gelişince kendi araçlarımız, müşteri araçlarımız, dış yıkamaya gelen araçlarımıza bile 'vaktiniz varsa gelin bir çay için o arada aracınıza dezenfekte yapalım' diyerek uygulama yaptık. Uygulamamız çok ilgi gördü. Bu uygulamayı hiçbir karşılık beklemeden bizim için, vatandaşlarımız için, arkadaşlarımız için tamamen ücretsiz yaptık. Bu dönemde bizim de bir yardımımız olsun istedik. Sokaktan geçerken adres soran insanlara bile `aracınızı dezenfekte edelim´ dedik. Çok güzel oldu" dedi.
Vatandaşların ücretsiz olması nedeniyle ilk başta çekindiğini belirten Güven, "Neden bunu ücretsiz yapıyorsunuz? Acaba bunda başka bir şey mi var? diye sordular ama bu süreçte bizim de bir katkımız olsun istedik ve bunun için bu uygulamayı gerçekleştirdik. Uygulamayı yapmaya devam ediyoruz. Çok güzel sonuçlar, mesajlar alıyoruz. Çok fazla bir talep oldu. İşletmemize herkes gelebilir, herkesi beklerim. Uygulamamız tamamen ücretsizdir. Hiçbir şekilde ücret talep etmeden gelip çayımızı için, biz de o arada aracınızı dezenfekte edelim. Bu zorlu dönemde bizim de bir katkımız olsun istiyoruz" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Sakarya / Erenler Güven HASBAŞ-Ramiz Kaan OKTAR
2020-07-22 10:37:09

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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