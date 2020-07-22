Prof. Dr. Savaşan: “Lityum sülfür pillerin geliştirilmesi alanında ilerleme kaydettik” “Bilginin teknolojiye dönüşmesi, AR-GE’nin ürüne dönüşmesi konusunda çaba sarf ediyoruz” SAÜ’nün kuruluşunun 50’nci yılında Rektör Prof. Dr. Fatih Savaşan basın ile bir araya geldi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Prof. Dr. Savaşan: “Lityum sülfür pillerin geliştirilmesi alanında ilerleme kaydettik” “Bilginin teknolojiye dönüşmesi, AR-GE’nin ürüne dönüşmesi konusunda çaba sarf ediyoruz” SAÜ’nün kuruluşunun 50’nci yılında Rektör Prof. Dr. Fatih Savaşan basın ile bir araya geldi

İHA

Sakarya Üniversitesinin kuruluşunun 50'nci yılı nedeniyle düzenlenen programda konuşan SAÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan, "Türkiye'de siber güvenlik alanında ulusal test yatağının kurulmasından, 2030'ların pil teknolojisi olacağını bildiğimiz lityum sülfür pillerinin geliştirilmesine varıncaya kadar bahsettiğimiz alanlarda ilerleme kaydetmiş olduk. Bilginin teknolojiye dönüşmesi, ARGE'nin ürüne dönüşmesi konusunda biz çaba sarf ediyoruz" dedi.

Prof. Dr. Savaşan: “Lityum sülfür pillerin geliştirilmesi alanında ilerleme kaydettik” “Bilginin teknolojiye dönüşmesi, AR-GE’nin ürüne dönüşmesi konusunda çaba sarf ediyoruz” SAÜ’nün kuruluşunun 50’nci yılında Rektör Prof. Dr. Fatih Savaşan basın ile bir araya geldi

Sakarya Üniversitesinin kuruluşunun 50’nci yılı nedeniyle düzenlenen programda konuşan SAÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan, “Türkiye’de siber güvenlik alanında ulusal test yatağının kurulmasından, 2030’ların pil teknolojisi olacağını bildiğimiz lityum sülfür pillerinin geliştirilmesine varıncaya kadar bahsettiğimiz alanlarda ilerleme kaydetmiş olduk. Bilginin teknolojiye dönüşmesi, ARGE’nin ürüne dönüşmesi konusunda biz çaba sarf ediyoruz” dedi.
Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Rektörü Prof. Dr. Savaşan, üniversitenin kuruluşunun 50’nci yılı nedeniyle Adapazarı ilçesinde bulunan bir otelde basın ile bir araya geldi. Üniversitenin geçmiş 50 yıllık serüvenini özetleyen Savaşan, SAÜ’nün güçlü bir altyapıya sahip olduğunu ifade etti. Çok sayıda idarecinin SAÜ’nün temellerinin atılarak Türkiye’de önemli bir yer edinmesinde katkılar sunduğunu söyleyen Savaşan, SAÜ’nün Türkiye’de kalite çalışmaları kapsamında isminin en fazla söylenilen bir üniversite olduğuna değindi. Savaşan, SAÜ’nün uzaktan eğitim altyapısı bakımından da Türkiye’de en önemli kurumlardan biri olduğunu söyledi.
Sakarya Üniversitesi’nin belli alanlarda çok ciddi laboratuvar altyapısına sahip olduğunu da belirten Rektör Savaşan, kurumsal yapı itibari ile esnekliği ve ruhu olan kurumun, yeni gelişmelere uyum kapasitesinin çok yüksek olduğunu vurguladı. Rektör Savaşan, “Mevcudun her alanda iyi değerlendirilmesi gerekiyordu. Hem araştırma geliştirme hem eğitim alanında bizi bir üst lige çıkarabilecek Türkiye’nin kalkınma önceliklerine daha fazla destek olabilecek alanları tespit etmek ve oralarda tabiri caizse kümelenme sağlamak ve tabii ki araştırmacılar her alanda serbesttirler araştırmalarını yapabilirler, kurumun bütün kabiliyetlerinin daha fazla belli alanlara yöneltilmesi verimliliği şüphesiz artıran bir konu. Biz öncelikle mevcudu tanımak, onu takdir etmek, eksiklikleri belirlemek ve o eksiklikleri gidermekle işe başladık. Kurumların değişen vizyonlara sahip olması lazım, mevcudu daha iyi taşıyacaksın ama mevcudun üzerine yeni oluşan kapasiteleri, yeni alanlara sevk etmek durumundasın. Bizde bu anlamda bir taraftan eğitimde yapılacakları belirledik, öbür taraftan ise ARGE alanında ne yapabiliriz bunları belirledik ve yeni hedefler koyarak, yeni modeller geliştirdik” dedi.
Prof. Dr. Savaşan, “Bizim yaptığımız en önemli şeylerden bir tanesi, Sakarya Üniversitesi’nin mevcut altyapısı itibari ile hangi alanlara odaklanırsa daha fazla, daha hızlı yol alırız bunu tespit etmek oldu. Bu konuda da enerji depolama, siber güvenlik, üstün malzeme geliştirme yani dayanıklı ve hafif malzeme geliştirme, malzeme kaplama alanlarında önemli bir kapasitemiz var dolayısıyla buranın üzerinden gidebiliriz dedik. Dolayısıyla biz bu alanlara biraz daha farklı bir gözle bakıyoruz. Bu alanlarda Türkiye’nin kalkınma önceliklerine daha fazla hizmet edebileceğimizi düşünüyoruz. Nitekim somut sonuçlarda aldık, Türkiye’de siber güvenlik alanında ulusal test yatağının kurulmasından, 2030’ların pil teknolojisi olacağını bildiğimiz lityum sülfür pillerinin geliştirilmesine varıncaya kadar bahsettiğimiz alanlarda ilerleme kaydetmiş olduk. Bilginin teknolojiye dönüşmesi, ARGE’nin ürüne dönüşmesi konusunda biz çaba sarf ediyoruz, önemli gelişmeler sağladık ve somut adımlar atabildik” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

112 personelinden uçamayan güvercine yardım eli
YEREL HABERLER 112 personelinden uçamayan güvercine yardım eli
Herkesin sağlığı için araçları ücretsiz dezenfekte etti
YEREL HABERLER Herkesin sağlığı için araçları ücretsiz dezenfekte ...
Genç mühendisin ürettiği sistem tuvalet tarihinde ezber bozacak Türkiye’de ilk olan asansörlü tuvalet tertibatı beğeni kazandı Hareket kısıtlılığı olan yakınını düşünerek uzaktan kumandalı tuvalet mekanizmasını üretti Makine Mühendisi Ali Fuat Özdemir: “İnsanların sıkıntı yaşadığını gördük, sorunları bir araya getirerek çözüm ürettik”
YEREL HABERLER Genç mühendisin ürettiği sistem tuvalet tarihinde ...
Hurda malzemelerin toplandığı depo yandı
YEREL HABERLER Hurda malzemelerin toplandığı depo yandı
Eşinin sevgilisiyle kurduğu tuzakla öldürülen Suriyeli cinayetinde 3 tutuklama
YEREL HABERLER Eşinin sevgilisiyle kurduğu tuzakla öldürülen ...
Yasak aşk cinayetinde 3 tutuklama Otoyol kenarına öldürülerek atılan kişinin eşi, sevgilisi ve arkadaşı tutuklandı
YEREL HABERLER Yasak aşk cinayetinde 3 tutuklama Otoyol kenarına ...
Pandemiye dikkat çekmek için sosyal mesafeli yürüyüş
YEREL HABERLER Pandemiye dikkat çekmek için sosyal mesafeli yürüyüş
Sosyal medyada tuzağa düşürüp şantaj yapanlara operasyon
YEREL HABERLER Sosyal medyada tuzağa düşürüp şantaj yapanlara ...
Sakarya’da şantaj çetesi çökertildi: 8 gözaltı Çete'nin şantaj paralarıyla aldıkları lüks araca ise el konuldu
YEREL HABERLER Sakarya’da şantaj çetesi çökertildi: 8 ...
AB’den SUBÜ’ye yenilenebilir enerji projesi desteği
YEREL HABERLER AB’den SUBÜ’ye yenilenebilir enerji projesi desteği
Sitesinin bahçesinde tüp içerisinde bulduğu civa AFAD’ı harekete geçirdi Bulduğu maddeyi belediye Çözüm Masası’na götüren vatandaş ekipleri alarma geçirdi
YEREL HABERLER Sitesinin bahçesinde tüp içerisinde bulduğu civa ...
Uz. Dr. Şahinkuş, korona virüs ve kalp hastalığı arasındaki bağlantıyı anlattı Şahinkuş: “Kalple, tansiyonla ilgili bir şikayetiniz olduğunda bunu ihmal etmeden bizlere gelmekten çekinmeyiniz”
YEREL HABERLER Uz. Dr. Şahinkuş, korona virüs ve kalp hastalığı ...
Fil hastalığının tedavisi için yetkililerden yardım istiyor Fil hastalığına yakalanan Necdet Candan, geçimini kolonya tutarak sağlıyor
YEREL HABERLER Fil hastalığının tedavisi için yetkililerden yardım ...
Serdivan sahille buluşuyor
YEREL HABERLER Serdivan sahille buluşuyor
Havai fişek fabrikasındaki patlamada kolundan yaralanan itfaiye eri 30 dikişe aldırış etmeyerek bölgeyi terk etmedi Ateş savaşçıları patlama alanında ölüme meydan okudu Kolundan yaralanarak 30 dikiş atılan itfaiye eri korku dolu anları anlattı Canlarını hiçe sayarak olaya müdahale eden itfaiye erlerinin kahramanlık hikayesi 30 dikişe rağmen bölgedeki çalışmalarına ara vermeyen Murat Akbaş: “30 dikişin acısını değil, ekip arkadaşlarımın yalnız kalmasının üzüntüsü ve acısını hissettim” “Bu iş fedakarlıktan öte biz bir aileyiz, birimizin canı yansa hepimizin canı yanmış oluyor”
YEREL HABERLER Havai fişek fabrikasındaki patlamada kolundan ...
ICLEL 2020 SAÜ’de pandemi nedeniyle online gerçekleştirildi
YEREL HABERLER ICLEL 2020 SAÜ’de pandemi nedeniyle online ...
Üniversite yıkanabilir ve filtreli maske üretti
YEREL HABERLER Üniversite yıkanabilir ve filtreli maske üretti
SUBÜ Rektörü Mehmet Sarıbıyık: “Öğrencilerimizi yetiştirdiğimizde iş sahibi olmalarını oldukça önemsiyoruz”
YEREL HABERLER SUBÜ Rektörü Mehmet Sarıbıyık: “Öğrencilerimizi ...
Otoyol kenarında cesedi bulunan Suriyelinin eşi ile sevgilisi gözaltına alındı (2)
YEREL HABERLER Otoyol kenarında cesedi bulunan Suriyelinin eşi ile ...
Otoyol kenarındaki cesetten, yasak aşk vahşeti çıktı 1.5 yıldır eşini aldatan kadın, dostu ve onun arkadaşıyla hain plan yaparak kocasını öldürttü
YEREL HABERLER Otoyol kenarındaki cesetten, yasak aşk vahşeti ...
Otoyol kenarında cesedi bulunan Suriyelinin eşi ile sevgilisi gözaltına alındı
YEREL HABERLER Otoyol kenarında cesedi bulunan Suriyelinin eşi ile ...
Otoyol kenarında erkek cesedi bulunması olayına ilişkin 3 gözaltı Öldürülen yabancı uyruklu şahsın eşi ve diğer şüpheliler İstanbul’da yakalandı
YEREL HABERLER Otoyol kenarında erkek cesedi bulunması olayına ...
‘Güvenli Turizm Sertifikası’ ile İhlas Kuzuluk Termal Otel’de güvenli tatil fırsatı
YEREL HABERLER ‘Güvenli Turizm Sertifikası’ ile İhlas Kuzuluk Termal ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X