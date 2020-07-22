Prof. Dr. Savaşan: “Lityum sülfür pillerin geliştirilmesi alanında ilerleme kaydettik” “Bilginin teknolojiye dönüşmesi, AR-GE’nin ürüne dönüşmesi konusunda çaba sarf ediyoruz” SAÜ’nün kuruluşunun 50’nci yılında Rektör Prof. Dr. Fatih Savaşan basın ile bir araya geldi

Sakarya Üniversitesinin kuruluşunun 50’nci yılı nedeniyle düzenlenen programda konuşan SAÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan, “Türkiye’de siber güvenlik alanında ulusal test yatağının kurulmasından, 2030’ların pil teknolojisi olacağını bildiğimiz lityum sülfür pillerinin geliştirilmesine varıncaya kadar bahsettiğimiz alanlarda ilerleme kaydetmiş olduk. Bilginin teknolojiye dönüşmesi, ARGE’nin ürüne dönüşmesi konusunda biz çaba sarf ediyoruz” dedi.

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Rektörü Prof. Dr. Savaşan, üniversitenin kuruluşunun 50’nci yılı nedeniyle Adapazarı ilçesinde bulunan bir otelde basın ile bir araya geldi. Üniversitenin geçmiş 50 yıllık serüvenini özetleyen Savaşan, SAÜ’nün güçlü bir altyapıya sahip olduğunu ifade etti. Çok sayıda idarecinin SAÜ’nün temellerinin atılarak Türkiye’de önemli bir yer edinmesinde katkılar sunduğunu söyleyen Savaşan, SAÜ’nün Türkiye’de kalite çalışmaları kapsamında isminin en fazla söylenilen bir üniversite olduğuna değindi. Savaşan, SAÜ’nün uzaktan eğitim altyapısı bakımından da Türkiye’de en önemli kurumlardan biri olduğunu söyledi.

Sakarya Üniversitesi’nin belli alanlarda çok ciddi laboratuvar altyapısına sahip olduğunu da belirten Rektör Savaşan, kurumsal yapı itibari ile esnekliği ve ruhu olan kurumun, yeni gelişmelere uyum kapasitesinin çok yüksek olduğunu vurguladı. Rektör Savaşan, “Mevcudun her alanda iyi değerlendirilmesi gerekiyordu. Hem araştırma geliştirme hem eğitim alanında bizi bir üst lige çıkarabilecek Türkiye’nin kalkınma önceliklerine daha fazla destek olabilecek alanları tespit etmek ve oralarda tabiri caizse kümelenme sağlamak ve tabii ki araştırmacılar her alanda serbesttirler araştırmalarını yapabilirler, kurumun bütün kabiliyetlerinin daha fazla belli alanlara yöneltilmesi verimliliği şüphesiz artıran bir konu. Biz öncelikle mevcudu tanımak, onu takdir etmek, eksiklikleri belirlemek ve o eksiklikleri gidermekle işe başladık. Kurumların değişen vizyonlara sahip olması lazım, mevcudu daha iyi taşıyacaksın ama mevcudun üzerine yeni oluşan kapasiteleri, yeni alanlara sevk etmek durumundasın. Bizde bu anlamda bir taraftan eğitimde yapılacakları belirledik, öbür taraftan ise ARGE alanında ne yapabiliriz bunları belirledik ve yeni hedefler koyarak, yeni modeller geliştirdik” dedi.

Prof. Dr. Savaşan, “Bizim yaptığımız en önemli şeylerden bir tanesi, Sakarya Üniversitesi’nin mevcut altyapısı itibari ile hangi alanlara odaklanırsa daha fazla, daha hızlı yol alırız bunu tespit etmek oldu. Bu konuda da enerji depolama, siber güvenlik, üstün malzeme geliştirme yani dayanıklı ve hafif malzeme geliştirme, malzeme kaplama alanlarında önemli bir kapasitemiz var dolayısıyla buranın üzerinden gidebiliriz dedik. Dolayısıyla biz bu alanlara biraz daha farklı bir gözle bakıyoruz. Bu alanlarda Türkiye’nin kalkınma önceliklerine daha fazla hizmet edebileceğimizi düşünüyoruz. Nitekim somut sonuçlarda aldık, Türkiye’de siber güvenlik alanında ulusal test yatağının kurulmasından, 2030’ların pil teknolojisi olacağını bildiğimiz lityum sülfür pillerinin geliştirilmesine varıncaya kadar bahsettiğimiz alanlarda ilerleme kaydetmiş olduk. Bilginin teknolojiye dönüşmesi, ARGE’nin ürüne dönüşmesi konusunda biz çaba sarf ediyoruz, önemli gelişmeler sağladık ve somut adımlar atabildik” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.