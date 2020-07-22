Adapazarı'nda 2 otomobil çarpıştı: 5 yaralı

"O kurnadan bu kurnaya"

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Ramiz Kaan OKTAR/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA)SAKARYA´nın Adapazarı ilçesinde, 2 otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. Polis, sosyal mesafe kurallarına uymayan ve maskesi bulunmayan meraklı vatandaşlara uyarıda bulundu.

Kaza, akşam saatlerinde Adapazarı Şeker Mahallesi Şehit Cevdet Özdemir Sokak´ta meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen sürücünün yönetimindeki 54 TE 850 plakalı otomobil, A.G.'nin kullandığı 54 D 7487 plakalı otomobile yandan çarptı. Kazada, A.G. ve 2 çocuğu ile diğer otomobildeki 2 kişi yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine gelen sağlık ekipleri yaralanan 5 kişiyi hastanelere kaldırdı.

Polis, kaza sonrası olay yerinde toplanan ve sosyal mesafe kuralını hiçe sayarak maske takmayan vatandaşlara uyarıda bulunarak dağılmalarını, kurallara uymalarını istedi.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Adapazarı Ramiz Kaan OKTAR

2020-07-22 21:05:47



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