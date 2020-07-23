Tırpan motoru ve motosiklet hırsızları yakalandı Yakalanan 4 şüpheliden 3’ü tutuklandı

"O kurnadan bu kurnaya"

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Sakarya’nın Kocaali ilçesinde 2 adet tırpan motoru ile 2 motosiklet çalan 4 şüpheli polis ekiplerince yakalandı. Şüphelilerden 3’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Kocaali ilçesinde 2 adet tırpan motoru ve 2 motosiklet çalındı. Yaşanan hırsızlık olaylarının ardından emniyet ekipleri harekete geçti. Polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda hırsızlığı A.Ç. (22), S.Y. (22), S.M.R. (22) ve Y.M.Ö. (21) isimli şüphelilerin gerçekleştirdiği tespit edildi. Ekiplerce gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 4 şüpheliden 3’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.