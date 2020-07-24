Evde tüfekle intihar etti

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Mehmet KAVİS/HENDEK (Sakarya), (DHA)SAKARYA´nın Hendek ilçesinde Seyfettin B. (34) evinde başına dayadığı tüfeği ateşleyerek intihar etti.

Olay, öğle saatlerinde Hendek ilçesi Nuriye Mahallesi´nde meydana geldi. Seyfettin B, evde babası ile sohbet ettikten sonra odasına çıktı. Bir süre sonra odadan silah sesi duyuldu. Odaya koşan yakınları, Seyfettin B.'yi kanlar içinde buldu. Çağırılan sağlık ekibi, Seyfettin B.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Sanayi sitesinde oto tamirhanesi bulunan, evli ve 1 çocuk babası Seyfettin B.'nin cansız bedeni, otopsi için morga kaldırıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Hendek Mehmet KAVİS

2020-07-24 16:08:00



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