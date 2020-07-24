Ramiz Kaan OKTAR/ARİFİYE (Sakarya), (DHA)- SAKARYA´nın Adapazarı ilçesinde, TEM yolu gişeleri çıkışında sac yüklü TIR devrildi, sürücü kazadan yara almadan kurtuldu.
Kaza, TEM yolu Adapazarı gişeleri çıkışında meydana geldi. Gebze ilçesinden Bilecik'e saç taşıyan Rıfat Gün yönetimindeki 42 GU 517 plakalı TIR, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu devrildi. TIR'da hasar meydana gelirken, sürücü kazadan yaralanmadan kurtuldu. Kaza nedeniyle TEM yolundan D-650 yolu Bilecik yönüne çıkışlar kontrollü olarak sağlanırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Arifiye Ramiz Kaan OKTAR
2020-07-24 20:58:38
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