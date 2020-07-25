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Karasu sahilinde kurulan indirim mağazasında yoğunluk Gencinden yaşlısına herkese hitap eden mağazada yapılan indirim dikkat çekiyor Salgın tedbirleri kurallarına uyarak müşterilerine hizmet veriyor İşletmeci Emrah Deniz: “Tüm halkı bekliyoruz, bu güzel alışveriş festivalini değerlendirsinler” Müşteri Irmak Aras: “Ben bayılarak alışverişimi yapıyorum şuan, herkesin görmesi gereken bir yer”

İHA

Sakarya'nın Karasu ilçesi sahil kesiminde kurulan ve korona virüs tedbirlerine uygun şekilde hizmet veren indirim mağazasına ilgi yoğun oldu.

Karasu sahilinde kurulan indirim mağazasında yoğunluk Gencinden yaşlısına herkese hitap eden mağazada yapılan indirim dikkat çekiyor Salgın tedbirleri kurallarına uyarak müşterilerine hizmet veriyor İşletmeci Emrah Deniz: “Tüm halkı bekliyoruz, bu güzel alışveriş festivalini değerlendirsinler” Müşteri Irmak Aras: “Ben bayılarak alışverişimi yapıyorum şuan, herkesin görmesi gereken bir yer”

Sakarya’nın Karasu ilçesi sahil kesiminde kurulan ve korona virüs tedbirlerine uygun şekilde hizmet veren indirim mağazasına ilgi yoğun oldu.
Sakarya’nın Karasu ilçesi Aziziye Mahallesi Doğu Karadeniz i 32 Evler Plaj Caddesi üzerinde 1 Temmuz tarihinde açılan indirim mağazası, tatilcilerin uğrak noktası oldu. Korona virüsten dolayı firmaların ellerinde kalan birçok ürünün getirilerek yüzde 80’e varan indirimlerle satıldığı mağazada salgın tedbirlerine karşı önlemler alınarak satışlar yapılmaya devam ediyor. Tatilcilerin uğrak yeri olan mağazada yazlık ürünlerin yanı sıra kışlık ürünlerde dikkat çekiyor. Takısından, ayakkabısına, giyiminden, montuna her türlü yazlık ve kışlık ürünlerin bulunduğu mağaza 1 Eylül tarihine kadar müşterilerine hizmet verecek.

Çok güzel ürünler var
Mağazadan sürekli alışveriş yaptığını ve ürünlerden memnun olduğunu dile getiren Gülcan Deniz, “Bu yakınlarda çalışıyorum, burayı çok seviyorum. Çok güzel uygun ürünler var, almadığım çanta kalmadı zaten sürekli gelerek alıyorum. Çok güzel çantalar var görüldüğü gibi. Arkadaşınıza, annenize hatta babanıza bile alabilirsiniz cüzdanlar da var, ayakkabılarda var çok güzel ürünler var. Ben çok beğeniyorum sizde gelin” dedi.

Ürünler çok uygun ve çokta güzel
İndirimlerden yararlanabilmek için her gün mağazaya alışverişe geldiğini belirten Nebahat Kiraz, “Kış hazırlığı için geldim, ürünler çok uygun ve çokta güzeller. Hemen hemen her gün uğrayıp, indirimlerden yararlanıyorum. Bildiğimiz yer, tavsiye ederiz, en iyi markaların olduğu yer burası bence. Çantalarda, montlarda olsun aldığım her üründen çok memnun olduğum için devamlı geliyorum. Kaçırmayın bu fırsatı, bayram alışverişi için muhakkak uğrayın diyorum” diye konuştu.

Herkesin görmesi gereken bir yer
Arkadaşına doğum günü hediyesi almak için mağazaya giren Irmak Aras, fiyatların çok uygun olduğunu dile getirerek, “Arkadaşımın doğum günü vardı hediye alacaktım ve burayı gördüm. O kadar güzel ki çantalar ve fiyatları çok uygun. Almışken hem arkadaşım hem de kendime alacağım galiba. Gerçekten herkesin görmesi gereken bir yer, çantalar çok nezih ve fiyatlar çok uygun. Ben bayılarak alışverişimi yapıyorum şuan. Daha da çok gelecek gibi gözüküyorum buraya” şeklinde konuştu.

Bayrama özel yüzde 80’e varan indirimler var
Bayrama özel yüzde 80’e varan indirimlerin olduğunu dile getiren İşletmeci Emrah Deniz ise, “Karasu’ya çok güzel bir alışveriş mağazası açtık. Aziziye Mahallesi Doğu Karadeniz i 32 Evler Plaj Caddesi’ndeyiz. Bayrama özel çok güzel indirimler yaptık. Yüzde 7080’e varan indirimler var. Virüsten dolayı firmaların elinde çoğalan, biriken ürünleri buraya getirdik. Çok güzel ürünler var. Tüm Kocaeli ve Sakarya’yı, Karasuyu buraya davet ediyoruz. Bu güzel ürünlerden yararlansınlar. Bayrama özel çok güzel ekstra indirimler yaptık; takıdan, çantaya, cüzdandan, ayakkabıya, terlikten, bikiniye, monttan, gömleğe, yazlık ve kışlık hem bayan hem de erkekler için çok güzel ürünler var. Tüm halkı bekliyoruz, bu güzel alışveriş festivalini değerlendirsinler, bu güzel ürünleri değerlendirsinler, herkesi bekliyorum buraya. 1 Temmuz’da açtık, Eylül ayının 1’ine kadar buradayız ve 5 yıl boyunca her sezon buradayız. Bizde herkesin dikkat ettiği gibi sosyal mesafeye, maske kuralına, dezenfektanlara dikkat ediyoruz. Her şeyi burada kuralına göre dizayn ettik, hiç kimse bir endişelenmesin” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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