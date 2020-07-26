50 kişilik 2 grup kavga etti: 2 yaralı, 3 gözaltı

Ramiz Kaan OKTAR/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA)- SAKARYA´nın Adapazarı ilçesinde, aynı mahallede yaşayan yaklaşık 50 kişilik 2 grup arasında çıkan kavgada 2 kişi yaralanırken, 3 kişi gözaltına alındı.
Adapazarı ilçesi Tekeler Mahallesi Kervan Sokak´ta gece saat 00.30 sıralarında yaklaşık 50 kişilik 2 grup arasında taşlı sopalı kavga çıktı. Kavgada, Okan K. (25) ve Ziyacan K. (23) yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve 112 Acil ekibi sevk edilirken, yaralanan 2 kişi hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Adapazarı Ramiz Kaan OKTAR
2020-07-26 14:16:56
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