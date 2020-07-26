Sakarya’da iki grup arasında taşlı sopalı kavga: 2 yaralı Yaralı yakınları hastaneye akın edince çevik kuvvet hastanede önlem aldı

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada 2 kişi yaralandı. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alınırken, yaralı yakınları hastaneye akın edince çevik kuvvet ekipleri hastanede önlem aldı.

Olay, Adapazarı ilçesi Tekeler Mahallesi Kervan Sokak'ta dün gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz bilinmeyen bir nedenle iki grup arasında tartışma yaşandı. Olaya ailelerin de karışmasıyla kısa sürede tartışma yerini taşlı sopalı kavgaya bıraktı. Kavgada 25 yaşındaki O.K. ve 23 yaşındaki Z.K. yaralandı. Olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekiplerinin müdahalesi ile kavga son bulurken, yaralılar önce bölgede bulunan özel bir hastaneye daha sonrasında ise Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastaneye akın eden aile yakınları zaman zaman sinir krizi geçirdi. Hastanede geniş güvenlik önlemleri alan polis ekipleri, 3 kişiyi gözaltına aldı.

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