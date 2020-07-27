Muhammet Ali, 48 günlük yaşam savaşını kaybetti

Nuri KURU/AKYAZI (Sakarya),(DHA) SAKARYA´nın Akyazı ilçesinde ailesiyle piknik yaptığı sırada Mudurnu Deresi'ne düşen 5 yaşındaki Muhammet Ali Göçen, 48 gündür tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Olay, 9 Haziran günü Akyazı ilçesi Yongalık Mahallesi´nde meydana geldi. Ailesiyle birlikte piknik yaptığı sırada dere kenarında oynayan Muhammet Ali Göçen, Mudurnu Deresi'ne düştü. Ailesi tarafından dereden çıkarılan Muhammet Ali Göçen, Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi´nde tedavi altına alındı. Muhammet Ali Göçen, 48 günlük yaşam mücadelesini bugün kaybederken, acı haberi alan ailesi büyük üzüntü yaşadı. Muhammet Ali Göçen´in cenazesinin İstanbul´un Pendik ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.
DHA-Genel Türkiye-Sakarya / Akyazı Nuri KURU
2020-07-27 13:07:41
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