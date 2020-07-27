Kanal çalışmasında toprak altında kalan işçi kurtarıldı

İsa ÇİÇEK/SAPANCA (Sakarya), (DHA)- SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde, alt yapı çalışması sırasında işçi Erol Bilal Kumaşoğlu (56) kanalın etrafındaki içeri dökülen toprağın altında kaldı. Kumaşoğlu arkadaşları ve itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Olay, öğle saatlerinde Sapanca Ünlüce Caddesi'nde meydana geldi. Caddede alt yapı çalışması için yaklaşık 2,5 metre derinliğinde kanal açıldı. Erol Bilal Kumaşoğlu'nun boruları döşediği sırada kanalın etrafındaki topraklar içeri döküldü. Erol Bilal Kumaşoğlu toprak altında kalırken, mesai arkadaşları yardıma koşarak, itfaiyeye haber verdi. Kürekle, Kumaşoğlu'nun üzerine çöken toprak kaldırıldı. Kumaşoğlu toprağın içinden çıkarılırken, sağlık ekibi ilk müdahalede bulundu. Hastaneye kaldırılan Kumaşoğlu tedaviye alındı.DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Sapanca İsa ÇİÇEK
2020-07-27 18:21:05
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