9 iş yerinden hırsızlık yaptı, güvenlik kameraları ele verdi

"Daha dün gibi..."

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Ramiz Kaan OKTAR/ERENLER (Sakarya),(DHA)- SAKARYA'nın Erenler ve Arifiye ilçelerinde, 9 iş yerinden hırsızlık yapan M.K. (38), çevredeki güvenlik kamerası görüntülerinin incelenmesiyle kimliği belirlenerek yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro ekipleri, Arifiye ve Erenler ilçelerinde 9 iş yerinden televizyon, tablet ve para çalınmasıyla ilgili olarak çalışma başlattı. Güvenlik kameraları kayıtlarını inceleyen polis, gece geç saatlerde iş yerlerine girerek hırsızlık yapan kişinin kimliğini belirledi. Polisin operasyonu ile M.K. yakalandı. M.K. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Erenler Ramiz Kaan OKTAR

2020-07-27 18:42:33



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