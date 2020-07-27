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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

9 iş yerinden hırsızlık yaptı, güvenlik kameraları ele verdi

DHA

9 iş yerinden hırsızlık yaptı, güvenlik kameraları ele verdi


Ramiz Kaan OKTAR/ERENLER (Sakarya),(DHA)- SAKARYA'nın Erenler ve Arifiye ilçelerinde, 9 iş yerinden hırsızlık yapan M.K. (38), çevredeki güvenlik kamerası görüntülerinin incelenmesiyle kimliği belirlenerek yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro ekipleri, Arifiye ve Erenler ilçelerinde 9 iş yerinden televizyon, tablet ve para çalınmasıyla ilgili olarak çalışma başlattı. Güvenlik kameraları kayıtlarını inceleyen polis, gece geç saatlerde iş yerlerine girerek hırsızlık yapan kişinin kimliğini belirledi. Polisin operasyonu ile M.K. yakalandı. M.K. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Erenler Ramiz Kaan OKTAR
2020-07-27 18:42:33

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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