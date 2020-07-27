Sakarya’nın Sapanca ilçesinde kanalizasyon için açılan kanalın yan duvarlarının çökmesi sonucu toprak altında kalan işçi, kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, Sapanca ilçesi Göl Mahallesi Ünlüce Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerindeki su ve kanalizasyon çalışmaları sırasında boru konulmak için açılan yaklaşık 2 buçuk metre derinliğindeki kanalın yan duvarı kaydı. Bu esnada kanalın içerisinde çalışma yapan 56 yaşındaki işçi Erol Bilal Kumaşoğlu toprak altında kaldı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Toprak altında kalan işçiyi kurtarabilmek için iş makinalarının yanı sıra diğer işçiler de kürekle arkadaşlarının üzerine yığılan toprağı kaldırabilmek için seferber oldu. Yapılan çalışmalar sonucu toprak altından çıkartılan Kumaşoğlu, sağlık ekiplerince Sapanca Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı işçi, buradaki müdahalesinin ardından Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Olay ile ilgili inceleme başlatıldı.

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