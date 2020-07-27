D-140 karayolunda otomobil şarampole uçtu: 4 yaralı

"Daha dün gibi..."

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Sakarya’nın Akyazı ilçesinde D140 karayolunda otomobil şarampole yuvarlandı. Kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, D140 karayolu TEM gişeleri mevkiinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 54 RF 765 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada araçta bulunan 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince bölgede ilk müdahaleleri yapılan yaralılar Akyazı Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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