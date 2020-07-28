Fabrikada yangın; 4 işçi dumandan etkilendi



Ramiz Kaan OKTAR/ERENLER (Sakarya),(DHA)SAKARYA´nın Erenler ilçesindeki fabrikada, elektrik kontağından yangın çıktı. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında fabrikada maddi hasar meydana gelirken, 4 işçi dumandan etkilendi.

Erenler ilçesi Yeşiltepe Mahallesi´nde bulunan Modern Sanayi Sitesi´ndeki elektromekanik fabrikasında öğle saatlerinde yangın çıktı. Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangına ilk müdahale işçiler tarafından yapıldı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürülürken, olayda işçiler Feyzullah Kanlı, Yasin Karaoğlan, Ömer Engin ve Rahmi Köseoğlu dumandan etkilendi. 4 işçi, 112 Acil ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırılarak tedaviye alındı. İşçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Yangın nedeniyle fabrikada hasar meydana gelirken, fabrikada tren tuvalet ve atık su vakum sistemlerinin üretildiği öğrenildi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Erenler Ramiz Kaan OKTAR

2020-07-28 13:31:59



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