Tarihi bina müzeye dönüştürülüyor

Tarihi Türk Ticaret Bankası Binası’nın Şehir Müzesi olarak Adapazarı’na kazandırılması çalışmalarında protokol aşaması tamamlandı.

Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu’nun yeni dönem projeleri arasında yer alan, Tarihi Türk Ticaret Bankası Binası’nın Şehir Müzesi olarak Adapazarı’na kazandırılması çalışmalarında protokol aşaması tamamlandı. Türkiye’nin ticaret ve kültür tarihinde önemli değerler arasında gösterilen, şahsi teşebbüs ve özel sermaye ile ilk banka, 1913 yılında, Adapazarı’nda ‘Adapazarı İslam Ticaret Bankası’ adıyla kurulmuştu. Daha sonraları adını Türk Ticaret Bankası olarak değiştiren bu bankanın kurulmasıyla bankacılık tarihi yeni ve oldukça önemli bir aşamaya ulaşmıştı. Bankanın kurulduğu tarihi bina, Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu’nun girişimleri ve Türk Ticaret Bankası A.Ş. yetkilileriyle temasları neticesinde müzeye dönüştürülüyor. Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, Türk Ticaret Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Çağrı Seyfi, Türk Ticaret Bankası A.Ş. Genel Müdürü Taner Ayhan, bankanın İstanbul’daki merkezinde bir araya geldi ve müzenin protokolünü imzalandı.

Protokol imza töreninde konuşan Yönetim Kurulu Başkanı Çağrı Seyfi, Başkan Işıksu’nun yoğun gayretleri ile çok önemli bir çalışmaya start vermenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, “Genel Müdürümüz Taner Ayhan ve Adapazarı Belediyesi yetkilileri tüm aşamaları konuştular ve protokolümüzü imza aşamasına getirdiler. Bizim için de heyecan verici bir gelişme oldu. İlk binamızın müze olarak vatandaşlarımıza hizmet verecek olmasından çok memnun olacağız. Başkanımız Mutlu Işıksu’ya ve çalışma ekiplerimize çok teşekkür ediyoruz” dedi.

Yönetim Kurulu Başkanı Seyfi’ye düşünceleri için teşekkür eden Başkan Mutlu Işıksu, “Adapazarı’mızın kimliğine, ruhuna, tarihine saygıyla çok çalışmaya devam edeceğiz. Yönetim Kurulu Başkanımız Çağrı Seyfi, Genel Müdürümüz Taner Ayhan, Başkan Yardımcımız Yusuf Özden, Meclis Üyemiz Mehmet Yılmaz ve çalışma ekiplerimizle çok hassas bir süreç yürüttük. Bankamıza verdikleri destek için teşekkür ediyoruz. Protokol sonrası gereken çalışmaları hızla tamamlamak istiyoruz. Çok mutlu ve heyecanlıyız. Adapazarı’mıza hayırlı olsun” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.