Davetsiz misafir amatör balıkçının tuttuğu balıklara ortak oldu Sudaki kafesin içine giren su yılanı balıkçının iki balığını yedi

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk’un talimatıyla Suudi Arabistan'da beşizleri olan aile Türkiye'ye getirildi

"Daha dün gibi..."

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Sakarya’da tuttuğu balıkları kafes içerisinde suya bırakan amatör bir balıkçının balıklarına su yılanı ortak oldu.

Ferizli ilçesi Akgöl’de tuttuğu balıkları kafes içinde suya bırakan amatör balıkçı Haydar Aksu’nun balıklarına su yılanı ortak oldu. Amatör balıkçı sabahın ilk ışıklarıyla birlikte gittiği göle ‘Haydi rastgele’ diyerek attığı oltasına takılan balıkları kafes içerisine koyarak suya bıraktı. Amatör balıkçı balık tutmaya devam ederken davetsiz misafir olarak kafesin içine giren su yılanı balıklardan ikisini yedi. Durumu fark eden Aksu, yılanı kafesten çıkartarak doğal ortamına geri bıraktı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.