İtfaiye ekibi, dar sokaklar nedeniyle yangına müdahalede zorlandı - Yeniden

"Daha dün gibi..."

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Güven HASBAŞ/ERENLER (Sakarya),(DHA)SAKARYA´nın Erenler ilçesinde 2 katlı evin çatısında başlayan yangın, çevrede bulunan 3 evin çatısına daha sıçradı. İtfaiye ekiplerinin dar sokaklar nedeniyle güçlükle müdahale ettiği yangın söndürülürken, 4 binada hasar meydana geldi.

Erenler ilçesi Tabakhane Mahallesi 4004. Sokak´ta saat 16.00 sıralarında 2 katlı binanın çatısında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangını görenler durumu itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederken, çatıdan yükselen alevler çevresindeki 3 binanın çatısına daha sıçradı. Dar sokaklar nedeniyle itfaiye ekiplerinin evlere ulaşmakta zorlandığı görüldü. İtfaiye ekipleri, alevlere müdahale edip, yangını söndürdü.

Yangında 4 binada hasar meydana gelirken, soruşturma başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Erenler Güven HASBAŞ

2020-07-28 17:26:13



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