Altınküre Fen Lisesi’nden AYT başarısı

Özel Altınküre Fen Lisesi öğrencisi Fatmanur Uslu, Yükseköğretm Kurumları Sınavı (YKS) sınavı olan Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)’de sayısal alanda Sakarya birincisi oldu.
Üniversite adaylarının hayallerinin peşinden koşması için gerekli olan YKS sınavının 2. Oturumu olan AYT’de Özel Altınküre Fen Lisesi öğrencisi olan Fatmanur Uslu, sayısal bölümde 80 soruda 79 doğru yaparak Sakarya birincisi oldu. Altınküre Fen Lisesi’nden yapılan açıklamada, Fatmanur Uslu’nun sınava çok iyi hazırlandığı öğretmenleriyle bire bir etüt yaparak başarı kapısının açıldığı ve pandemi sürecinde online dersler ile YKS’ye yönelik yoğun bir çalışma programı uyguladığı bilgisi paylaşıldı. Altınküre Fen Lisesi Müdürü Ümmü Gülsüm Aslan, “Fatmanur Uslu’nun yaptığı bu dereceden dolayı gurur duyuyoruz. Öğrencimiz ilerleyen yıllarda mutlaka daha iyi yerlere gelecektir. Öğrencimizin başarılarının devamını diliyoruz” dedi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.