SAÜ Rektörü Fatih Savaşan: “Sakarya Üniversitesinde hayata bir adım önde başlayın”

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları sonrasında tercih için geri sayım başlarken, Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan, öğrencileri Sakarya Üniversitesine davet etti.

Sakarya Üniversitesinin uluslararası standartlarda ve sektörle entegrasyonu hedef alan eğitimi, huzur dolu eşsiz kampüsü, kariyer rehberlik hizmeti ile sosyal ve sportif olanaklarıyla Türkiye’nin önde gelen üniversitelerinden birisi olarak öğrencilerin tercihlerinde ilk sıralarda yer aldığını belirten Rektör Savaşan, bu yıl SAÜ’yü tercih edecek öğrencilere müjde verdi.

Rektör Savaşan, pandemi nedeniyle önemi artan uzaktan eğitim modelinin Sakarya Üniversitesinde halihazırda uzun yıllardan beri başarıyla yürütüldüğünü ifade etti. Tüm Türkiye’de 23 Mart itibariyle uzaktan eğitime geçildiğinde 5 bine yakın derste tüm ön lisans, lisans ve lisansüstünde canlı interaktif eğitime geçtiklerini söyleyen Rektör Savaşan, “Bin 500’e yakın öğretim üyemiz araştırma anlamında ciddi çalışmalara imza atıyorlar. Yapılan bu araştırmaların ürüne dönüşmesi konusunda çok hassasız. Uzaktan eğitim hayat boyu öğrenme anlamında olanaklar sunuyor. Örgün eğitim ile birlikte entegre edildiğinde hem hocalara hem öğrencilere müthiş bir imkan sunuyor” dedi.

Sakarya Üniversitesinin kalite alanında Avrupa’da ve dünyada tanınan en saygın ödüllerden biri olan EFQM Avrupa Mükemmellik Ödülü’nü alan tek Türk üniversitesi olduğunu kaydeden Savaşan, üniversitenin kalite ve akreditasyon alanındaki çalışmaları hakkında da bilgiler verdi. Rektör Savaşan, “Kaliteli eğitim olmazsa olmazımız. Bu anlamda öğrencilerimizin akreditasyona dikkat etmesi gerekiyor. Akreditasyon, bir kurumun yeterlilikler konusunda denetlenmesi ve bölümlerinin gerekli kazanımı öğrenciye verebilmesi adına bu yeterlilikleri sağlayabilmesi anlamına geliyor. Sakarya Üniversitesi, Türkiye’de lisans bazında en çok bölümü akredite edilen üniversite olarak bu konuda fark oluşturuyor” diye konuştu.

İlk kez bu yıl başlatılacak ‘Öğrenci ArGe Uyumu’ programından bahseden Rektör Prof. Dr. Fatih Savaşan, “Üniversitemizin herhangi bir bölümünü ilk 3’te tercih eden öğrencilerimiz, hemen projesi olan öğretim üyelerimizle eşleştirilecek. Öğrencilerimiz araştırmanın ne olduğunu, projenin nasıl yapılacağını ve bu süreçlerin nasıl işlediğini hocalarımızla birlikte görmüş olacak. Birinci ve ikinci sınıfta hocalarımızın referansı ve ortalama ile birlikte yeni öğrenciler de katacağız. Özellikle sağlık bilimleri, fen bilimleri ve mühendislik alanlarında okuyacak olan en az 25 öğrencimiz, bu sayede daha fazla laboratuvar tozu yutmuş olarak mezun olacaklar. Biz hem özel sektöre hem de üniversitelere araştırma misyonunu da kazanmış mezunlar vermeyi hedefliyoruz” şeklinde konuştu.

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