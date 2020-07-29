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Sakaryaspor Başkanı Cumhur Genç: “Bu şartlar altında biz aday olmayacağız” “Ekonomik olarak güçlü olmadığımız sürece bu senaryolar her sene yaşanır”

İHA

PlayOff'da şampiyonluk hayallerini bir sene daha erteleyen ve borç batağında olan Sakaryaspor'da Kulüp Başkanı Cumhur Genç, seçimlerde aday olmayacağını açıkladı.

Sakaryaspor Başkanı Cumhur Genç: “Bu şartlar altında biz aday olmayacağız” “Ekonomik olarak güçlü olmadığımız sürece bu senaryolar her sene yaşanır”

PlayOff'da şampiyonluk hayallerini bir sene daha erteleyen ve borç batağında olan Sakaryaspor'da Kulüp Başkanı Cumhur Genç, seçimlerde aday olmayacağını açıkladı.
Yeni Atatürk Stadı’nda düzenlenen basın toplantısında son yapılan PlayOff maçındaki olumsuzluklar konuşulurken 15 milyon liralık bir bütçeye sahip olması gereken yeşilsiyahlı takımın 9 milyon gibi bir rakamlarla maçlara çıktığı belirtildi. 2028 Temmuz tarihleri arasında oynanan PlayOff'da şampiyonluk hayallerini bir sene daha erteleyen Sakaryaspor borç batağından çıkamazken Sakaryaspor Kulüp Başkanı Cumhur Genç ise yaşanan maddi sıkıntılar ve borçlar nedeni ile bu seneki seçimlerde aday olmayacağını açıkladı. 9 Ağustos’ta gerçekleşecek olan kongrede aday olmayacağını açıklayan Genç, takımın başına geçecek olan kişiye her türlü yardımcı olacağını da vurguladı. Son oynan maçta yaşanan kavga hakkında konuşan Genç, bir anlık öfke sonucu mahcup olduğu bir tavır sergilediğini ve gelecek her türlü cezaya razı olduğunu dile getirdi. Sakaryaspor’un şu anki tesisinin yıkılması ve daha modernize bir tesis yapılması için çalışma başlattıklarını belirten Genç, Spor Toto'dan 6 milyonluk bir bütçe çıkardıklarını ve yetkinin verilmesi doğrultusunda tesisin yapım aşamasına geçileceğini vurguladı.

"Ekonomik olarak güçlü olmadığımız sürece bu senaryolar her sene yaşanır"
Takımın bütçesinin 15 milyon lira olduğunu belirten Sakaryaspor Başkanı Cumhur Genç, “Öncelikle hepimiz çok üzgünüz, tüm Sakarya halkı, taraftarı üzgün. Çok inanarak gittiğimiz finali bu senede kaybettik. Geçen senede çok inanarak gitmiştik. Ama iki senedir Allah nasip etmiyor ve olmuyor. Bundan dolayı üzgünüz, kırgınız hatalarımız, eksiklerimiz varsa Sakaryaspor taraftarından özür diliyoruz. Beklentimiz şampiyonluktu, onların bizden beklentisi şampiyonluktu. Sakaryaspor’un mali tablosunu 6 Kasım’da göreve geldiğimiz tarih itibari ile bugüne kadar ödediğimiz para 9 milyon 65 bin lira bunun 2 milyon 100 bin lirasını Büyükşehir Belediye Başkanı verdi. Bu yönetim kurulu, ben ve arkadaşlarım bu süreçte 7 milyon lira para ödedik bu şehirde. Yeterlimi değil yıllık bütçe 15 milyon lira hep söylüyoruz 7 milyon ödedik yine açık veriyoruz. Ama bu şartlarda bu pandemi sürecinde bu rakamlara ulaşmak bile bence büyük bir başarı bunu nasıl ödedik yönetimimizin kendi cebinden verdiği paralar, forma satışlarımız, üyelik yaptıklarımız ve aldığımız bağışlar ile 7 milyon gibi bir rakam ödedik. Bizim dönemimizde kullandığımız ikinci yarı futbolcu listesinde şuan futbolculara olan borcumuz 2 milyon 831 bin lira SSK vergi borcu olarak yaklaşık milyona yakın bir borç var, 2 milyon 392 bin lira federasyon borcumuz var. Transfer yasak şu an transfer yapmak istesek ödeyeceğimiz rakam bu. Bursa stat cezası var 518 bin lira, Ferhat Yazgan klasiği var 1 milyon 65 bin lira zaten bu ikisini çıkardığımız zaman geriye 800 lira kalıyor, pazartesi transfer yapabiliyoruz. Bu takımın bütçesi 15 milyon, bu şehirde hiç kimsenin bu parayı cebinden çıkartma gibi bir şeyi yok. Keşke öyle bir şey olsa da hep birlikte sırtımızda taşısak ama yok. Onun için hep aynı şeyi söylüyoruz, bu kulübün kendi ayakları üzerinde duran, sabit gelirleri olan sürdürülebilir bir kulüp haline gelmesi lazım. Ekonomik olarak güçlü olmadığımız sürece bu senaryolar her sene yaşanır. Ekonomiyi nasıl güçlü yapacağız? Sakaryaspor’u kişilerin inisiyatifine bırakmamak lazım hep söylüyoruz bu kulübe sabit bir gelir lazım” dedi.

"Bu şartlar altında biz aday olmayacağız"
Bu seneki seçimlerde aday olmayacağını belirten Genç, “Bu şehirde Sakaryaspor gerçeği var. Bu şartlar altında biz aday olmayacağız. Biz yapamayacağımız hiçbir işin altına girmedik. Gelirken de mali tabloyu aldık önümüze boyumuza postumuza baktık, ne kadar altından kalkarız diye hamd olsun ki, güzel bir şekilde de kalktığımızı düşünüyorum. Bu ekonomik şartlarda bu işin altında kalırız. Mahcup olduktan sonra da bu işe girmenin bir anlamı yok. Bu yüzden arkadaşlarımızla tekrar konuştuk, değerlendirdik. Biz bu kongrede olmayacağız. Yerimize gelen arkadaşa da her türlü yardımı yaparız” diye konuştu.

"Sakaryaspor’un sabra, aklıselim davranmaya ve acele etmeye ihtiyacı var"
Son yaşanan kavga olayına ilişkin konuşan Genç, “Maçta bir hayal kırıklığı ya da öfke patlaması sonucu kendimizi kaybettik, çok mahcup olduk. Takibe başvurduk, sonucu bekliyoruz. Suç varsa ceza da var, suçluyuz cezamızı da çekeriz. Geçen seneki 22 hafta lider olduğumuz sezondaki seyirci ortalamamız 5 bin 800 ama PlayOff olduğu zaman 40 binleri dolduruyoruz statlara. Şehre kızmıyoruz haklı olabilirler final kaybetmenin travması olabilir ama başarı geldikçe o seyirciyi kazanmanın yolunu bulabiliriz. Sakaryaspor’un sabra, aklıselim davranmaya ve acele etmeye ihtiyacı var şu anda. Biz kongreye gelirken vaatlerimiz vardı. Sportif başarı dedik. Sportif başarı nedir? Sakaryaspor’u şampiyon yapmak ama yapamadık. Başarısız olduk, istediğin kadar 20 maçta bir mağlubiyet al sondan 3’üncü takımı buralara getirdik ama olmadı. Şampiyon olamayan Sakaryaspor her zaman başarısızdır” şeklinde konuştu.

"Rüstemler tesisini yıkacağız, modern bir tesis Sakaryaspor’a kazandıracağız"
Sakaryaspor’un tesis yenilenmesi ve stat kapasitesinin arttırılması hakkında konuşan Genç, “Tesis seçme konusunda ciddi hamlelerimiz vardı, halen devam da ediyor. Bu saat itibari ile yetişmedi ama kongreye kadar yetişecek. Rüstemler tesisini yıkacağız 6 milyonluk bir Spor Toto'dan bütçe çıkardık şu an Spor Bakanı'nın önünde imzalanmayı bekliyor. İmzalanırsa Rüstemler Tesisi yıkılıp oraya modern, spor salonlu, 40 odalı bir tesis Sakaryaspor’a kazandıracağız. En azından gitmeden imzaların atılması için bir çapa gösteriyoruz. Stadın büyütülmesi için Gençlik ve Spor İl Müdürümüz çok yardımcı oluyor. Kapasiteyi 32 bin 35 bine çıkartmaya çalışıyoruz. İleride bir Avrupa şampiyonası olursa Sakaryaspor bir futbol şehri olarak bundan faydalansın ve milli takım maçları oynansın onunla ilgili yazışmaları yaptık. Mali olarak bir keşif yapılacak onu bekliyoruz takip edersek o işi de sonlandırırız. Yani stadımızı 35 bin kişilik yaparsak yarın öbür gün burada bir milli maç seyrederiz Sakarya şehri olarak” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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