Sakarya´da sosyal mesafeli bayramlaşma

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Ramiz Kaan OKTAR/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA)ADAPAZARI´nda Demokrasi Meydanı´nda bayram namazını kılan vatandaşlar, sosyal mesafe kuralına uyarak bayramlaştı.

Adapazarı´nda çok sayıda vatandaş, Demokrasi Meydanı´nda kılınan bayram namazına katıldı. Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, belediye başkanları ve siyasi partilerin temsilcileri de bayram namazına katıldı. Namaz sonrasında vatandaşlar ve protokol üyeleri, sosyal mesafe kuralına uyarak bayramlaştı. DHA-Genel Türkiye-Sakarya / Adapazarı Ramiz Kaan OKTAR

2020-07-31 09:48:33



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