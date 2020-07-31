Tilkiyi vurmak isterken kazara dayısını öldürdü

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Nuri KURU/AKYAZI (Sakarya),(DHA) SAKARYA´nın Akyazı ilçesinde, Cemal Ünlütürk (41) yaylada evinin yakınlarında gördüğü tilkiye tüfekle ateş etmek isterken kazara dayısı Hasan Aksoy´u (43) vurdu. Hasan Aksoy yaşamını yitirirken, Cemal Ünlütürk gözaltına alındı.

Olay, gece saatlerinde, Akyazı ilçesi Kömyatak Yaylası´nda meydana geldi. İddiaya göre, Cemal Ünlütürk evinin yakınlarında gördüğü tilkiyi vurmak için eline tüfeğini aldı. Kazara tetiğe dokunan Ünlütürk yanında bulunan dayısı Hasan Aksoy´u vurdu. Ambulans şoförü olan Ünlütürk, kanlar içinde kalan dayısına ilk müdahaleyi yaparak 112 Acil'e haber verdi. Gelen sağlık ekibi, Hasan Aksoy´un yaşamını yitirdiğini belirledi. Aksoy´un cenazesi otopsi için morga kaldırıldı. Cemal Ünlütürk gözaltına alınırken, soruşturma başlatıldı.

DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Akyazı Nuri KURU

2020-07-31 14:45:03



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