Tilkiyi vurmak isterken kazara dayısını öldürdü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tilkiyi vurmak isterken kazara dayısını öldürdü

DHA

Tilkiyi vurmak isterken kazara dayısını öldürdü


Nuri KURU/AKYAZI (Sakarya),(DHA) SAKARYA´nın Akyazı ilçesinde, Cemal Ünlütürk (41) yaylada evinin yakınlarında gördüğü tilkiye tüfekle ateş etmek isterken kazara dayısı Hasan Aksoy´u (43) vurdu. Hasan Aksoy yaşamını yitirirken, Cemal Ünlütürk gözaltına alındı. 
Olay, gece saatlerinde, Akyazı ilçesi Kömyatak Yaylası´nda meydana geldi. İddiaya göre, Cemal Ünlütürk evinin yakınlarında gördüğü tilkiyi vurmak için eline tüfeğini aldı. Kazara tetiğe dokunan Ünlütürk yanında bulunan dayısı Hasan Aksoy´u vurdu. Ambulans şoförü olan Ünlütürk, kanlar içinde kalan dayısına ilk müdahaleyi yaparak 112 Acil'e haber verdi. Gelen sağlık ekibi, Hasan Aksoy´un yaşamını yitirdiğini belirledi. Aksoy´un cenazesi otopsi için morga kaldırıldı. Cemal Ünlütürk gözaltına alınırken, soruşturma başlatıldı. 
 DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Akyazı Nuri KURU
2020-07-31 14:45:03

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Sakarya´da acemi kasaplar hastaneye koştu
YEREL HABERLER Sakarya´da acemi kasaplar hastaneye koştu
Tilki vurmak için eline aldığı tüfek dayısının sonu oldu Kazayla ateşlenen tüfekle dayısını öldürdü
YEREL HABERLER Tilki vurmak için eline aldığı tüfek dayısının sonu ...
Bayramda kurbanlık yerine kendilerini kestiler Kurbanlık keserken kendini yaralayan Faik Toygar: “Hep haberlerde seyrediyorduk böyle durumları, demek ki bizde haber olacakmışız”
YEREL HABERLER Bayramda kurbanlık yerine kendilerini ...
Sakarya´da sosyal mesafeli bayramlaşma
YEREL HABERLER Sakarya´da sosyal mesafeli bayramlaşma
Sakarya’nın saklı kalmış cennetini besleyen dere siyaha büründü Siyaha bürünen derenin kokusuna vatandaştan tepki Longoza dökülen siyaha bürünmüş dere havadan da görüntülendi Acarlar Longozu işletme sahibi Cihan Emre: “Bu doğa harikasının korunması için yetkililere çağrıda bulunmak istiyoruz” Ortaköy Mahalle Muhtarı Muzaffer Aydın: “Gezip oynadığımız su içtiğimiz derede bir tane canlı hayvan kalmadı”
YEREL HABERLER Sakarya’nın saklı kalmış cennetini besleyen dere ...
Traktörün altında kalan baba ve oğlunu itfaiye ekipleri kurtardı
YEREL HABERLER Traktörün altında kalan baba ve oğlunu itfaiye ...
Adapazarı'nda bayram alışverişi yoğunluğu
YEREL HABERLER Adapazarı'nda bayram alışverişi yoğunluğu
Genç kıza babasından kaçarken otomobil çarptı
YEREL HABERLER Genç kıza babasından kaçarken otomobil çarptı
Kanserle mücadelesini kaybeden polis memuruna son görev Hayatını kaybeden polis memuru memleketi Sivas’a uğurlandı
YEREL HABERLER Kanserle mücadelesini kaybeden polis memuruna son ...
Sakarya TEM Otoyolu’nda bayram trafiği
YEREL HABERLER Sakarya TEM Otoyolu’nda bayram trafiği
Telefon dolandırıcıları noterde yakalandı: 4 tutuklama
YEREL HABERLER Telefon dolandırıcıları noterde yakalandı: 4 ...
Erenler Başkanı yangın bölgelerinde incelemede bulundu
YEREL HABERLER Erenler Başkanı yangın bölgelerinde incelemede ...
Sakaryaspor Başkanı Cumhur Genç: “Bu şartlar altında biz aday olmayacağız” “Ekonomik olarak güçlü olmadığımız sürece bu senaryolar her sene yaşanır”
YEREL HABERLER Sakaryaspor Başkanı Cumhur Genç: “Bu şartlar altında ...
FETÖ yalanıyla yaşlı çifti 1,5 milyon TL dolandırdılar Sakaryalı yaşlı çifti dolandıran 8 şüpheliden 4’ü tutuklandı
YEREL HABERLER FETÖ yalanıyla yaşlı çifti 1,5 milyon TL ...
Muğla’dan Sakarya’ya uzanan 500 milyonluk dolandırıcılığın detayları gün yüzüne çıktı İçlerinde avukatın da bulunduğu 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor Zanlıların eski bir milletvekilinin kardeşinin taşınmazlarını üzerlerine geçirmek için yaptıkları plan suya düştü
YEREL HABERLER Muğla’dan Sakarya’ya uzanan 500 milyonluk ...
Kurban Bayramında can kurtaranlar görev başında Sahillerde tedbirler ve mesailer arttırılacak
YEREL HABERLER Kurban Bayramında can kurtaranlar görev ...
Karaman Çocuk Hakları Sokağı çalışması başladı
YEREL HABERLER Karaman Çocuk Hakları Sokağı çalışması başladı
Kedi 'Çakıl'ın mısır yediği anlar gülümsetti
YEREL HABERLER Kedi 'Çakıl'ın mısır yediği anlar gülümsetti
SAÜ Rektörü Fatih Savaşan: “Sakarya Üniversitesinde hayata bir adım önde başlayın”
YEREL HABERLER SAÜ Rektörü Fatih Savaşan: “Sakarya Üniversitesinde ...
Serdivan'da duygu sömürüsü yapan dilencilere operasyon
YEREL HABERLER Serdivan'da duygu sömürüsü yapan dilencilere ...
Diyetisyen Bozat, Kurban Bayramı öncesi yanlış et tüketimine karşı uyardı Diyetisyen Zeynep Bozat: “Kolesterol hastaları ile kalp-damar hastalığı riski taşıyan kişiler sakatat tüketiminden kaçınmalı”
YEREL HABERLER Diyetisyen Bozat, Kurban Bayramı öncesi yanlış et ...
Muğla’dan Sakarya’ya uzanan 280 milyon dolarlık dolandırıcılık Sahte evrakla gayrimenkul satmaya çalışan 5 şüpheli tapu müdürlüğünde suçüstü yakalandı
YEREL HABERLER Muğla’dan Sakarya’ya uzanan 280 milyon dolarlık ...
Mevsimlik fındık işçileri pandemi dolayısıyla sağlık kontrollerinden geçirildi Mahalle muhtarı tarafından kendilerine hazırlanan bölgede kalacaklar
YEREL HABERLER Mevsimlik fındık işçileri pandemi dolayısıyla sağlık ...
Erenler Bayrama hazır
YEREL HABERLER Erenler Bayrama hazır

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X