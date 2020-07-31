Şarampole devrilen minibüsteki karı- koca yaralandı



Ramiz Kaan OKTAR/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA)SAKARYA´nın Adapazarı ilçesinde, kontrolden çıkan minibüsün şarampole devrilmesi sonucu sürücü Hakan Sevinç (51) ile eşi Nuray Sevinç (49) yaralandı.

Kaza, saat 21.45 sıralarında Adapazarı Karakamış Mahallesi AdapazarıKaynarca yolu üzerinde meydana geldi. Adapazarı istikametine giden Hakan Sevinç yönetimindeki 54 S 1490 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrilerek takla attı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve 112 Acil ekibi geldi. İtfaiye ekipleri kazada yaralanan sürücü Hakan Sevinç ve eşi Nuray Sevinç'i minibüsten çıkardı. İtfaiye ekipleri ve vatandaşlar, yaralıları aracın uçtuğu alandan yukarıya çıkardı. Bu sırada bir vatandaş dengesini kaybederek düşünce hafif şekilde yaralandı. Sevinç çifti 112 Acil ekibinin ilk müdahalesinin ardından Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Adapazarı Ramiz Kaan OKTAR

2020-07-31 23:26:39



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