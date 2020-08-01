Sakarya'nın hedefi 2023 yılında 10 milyar dolar ihracat 

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sakarya'nın hedefi 2023 yılında 10 milyar dolar ihracat 

DHA

Sakarya'nın hedefi 2023 yılında 10 milyar dolar ihracat 


Ramiz Kaan OKTAR/SAKARYA, (DHA)SAKARYA Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Başkanı Akgün Altuğ, 2023 yılında 10 milyar dolar ihracatı yakalamak istediklerini belirterek, "Hedefimiz 500 firmayı 1000 firmaya çıkartarak, ihracat rakamımızı 10 milyar doların üstüne çıkartarak en fazla ihracat yapan 5 ilden biri olmak" dedi.
Türkiye'nin ciddi bir salgın sürecinden geçtiğini ve ekonomik olarak sıkıntıların artık geride kalmaya başladığını belirten SATSO Başkanı Akgün Altuğ, "Hem dünya hem de ülkemiz bir pandemi sürecinden geçiyor. Özellikle ülkemizde ekonomik anlamda çok ciddi bir durgunluğa yol açtı, ancak yaz ayları itibarıyla alınan önlemler biraz daha gevşetilince ekonomik anlamdaki sıkıntılar Sayın Cumhurbaşkanımız ve bakanlarımızın olağanüstü çalışmaları ile devletimizin destek ve hibeleriyle biraz daha yavaşladı ekonomik sıkıntılar. Biz Sakarya olarak ihracatı baz alıyoruz, 2019 itibarıyla ne yaptığımıza ve 2020 yılında ne yapacağımıza bakıyoruz. Biz üreten bir iliz, hem tarımsal hem endüstriyel anlamda ciddi üreten bir iliz. 2019 itibarıyla yaklaşık 6 milyar dolarlık bir ihracatımız söz konusuydu, pandemiyi de bu açıdan değerlendiriyoruz biz. Daha fazla üretmeyi hedefleyen bir iliz çünkü. Pandemiyle birlikte üretim düştü ve ihracatımız azaldı" dedi. 
'SAKARYA, TÜRKİYE'NİN YILDIZI OLACAK'
Sakarya'da koronavirüs salgını sırasında üretimin azaldığını, ancak özellikle 1'inci ve 2'nci organize sanayi bölgelerinde uluslararası firmalar tarafından yatırım yapıldığını aktaran Altuğ, "Ümidimiz 2020'de 6 milyar dolardan fazla ihracat yapabilmekti, fakat pandemiyle karşılaştık. Ancak özellikle organize sanayi bölgelerimize hem ülke içi hem de ülke dışından yatırımlar geliyor. Özellikle 1'inci ve 2'nci organize sanayi bölgelerimizin genişleme alanlarında son aylarda uluslararası firmalardan ciddi yatırımlar görüyoruz. Bu yatırımlar ciddi istihdamda sağlayacak. 2020 yılı her anlamda kayba rağmen bizim için bu tür avantajlara da yol açtı. İnşallah bu sıkıntıları 2021 yılında aşarak önümüze bakacağız. Ben Sakarya'nın, Türkiye'nin yıldızı olacağına inanıyorum" diye konuştu.
HEDEF İLK 5'E GİRMEK 
Sakarya'nın 2023 yılı itibarıyla Türkiye'nin en fazla ihracat yapan 5'inci ili olacağının ifade eden Altuğ, şöyle konuştu: 
"Bizim hedefimiz 2023 yılı itibarıyla 10 milyar dolar ihracatı yakalamak. Şu an ihracat konusunda ülkede 7'nci sıradayız. 10 milyar dolar ihracatı yakalamak ve aşmak hedefimiz. Bugün 6 milyar dolar ihracatı yaklaşık 500 firmayla yapıyoruz, ancak şehrimizde potansiyel vadeden çok ciddi firmalar var. Onlara ihracatı anlatmaya çalışıyoruz, bu pandemi sürecinde ihracat, e-ihracat ve e-ticaret çok önemli hale geldi ve biz de bunu anlatmaya çalışıyoruz. Hedefimiz 500 firmayı 1000 firmaya çıkartarak ihracat rakamımızı 10 milyar doların üstüne çıkartarak en fazla ihracat yapan 5 ilden biri olmak istiyoruz."DHA-Ekonomi Türkiye-Sakarya / Arifiye Ramiz Kaan OKTAR
2020-08-01 13:48:32

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yolda gördükleri bitkin tilkiye su verdiler
YEREL HABERLER Yolda gördükleri bitkin tilkiye su verdiler
Kimsesiz çocuklar Kurban Bayramı'nda gönüllerince eğlendiler Sakarya Atlı Spor Köyü işletmecisi Fatih Önsoy: “Çocuklarımızla birlikte bayramı neşeli bir şekilde kutlamak istedik”
YEREL HABERLER Kimsesiz çocuklar Kurban Bayramı'nda gönüllerince ...
Simit fırınında çıkan yangın mahalleliyi sokağa döktü Fırın üzerindeki evde yaşayan aile dumanı fark edip itfaiyeyi aradı
YEREL HABERLER Simit fırınında çıkan yangın mahalleliyi sokağa ...
Şarampole devrilen minibüsteki karı- koca yaralandı
YEREL HABERLER Şarampole devrilen minibüsteki karı- koca yaralandı
Kontrolden çıkan servis aracı yol kenarına uçtu: 3 yaralı Ters dönen servistekilere yardım etmek isterken düşerek yaralandı
YEREL HABERLER Kontrolden çıkan servis aracı yol kenarına uçtu: 3 ...
Tilkiyi vurmak isterken kazara dayısını öldürdü
YEREL HABERLER Tilkiyi vurmak isterken kazara dayısını öldürdü
Sakarya´da acemi kasaplar hastaneye koştu
YEREL HABERLER Sakarya´da acemi kasaplar hastaneye koştu
Tilki vurmak için eline aldığı tüfek dayısının sonu oldu Kazayla ateşlenen tüfekle dayısını öldürdü
YEREL HABERLER Tilki vurmak için eline aldığı tüfek dayısının sonu ...
Bayramda kurbanlık yerine kendilerini kestiler Kurbanlık keserken kendini yaralayan Faik Toygar: “Hep haberlerde seyrediyorduk böyle durumları, demek ki bizde haber olacakmışız”
YEREL HABERLER Bayramda kurbanlık yerine kendilerini ...
Sakarya´da sosyal mesafeli bayramlaşma
YEREL HABERLER Sakarya´da sosyal mesafeli bayramlaşma
Sakarya’nın saklı kalmış cennetini besleyen dere siyaha büründü Siyaha bürünen derenin kokusuna vatandaştan tepki Longoza dökülen siyaha bürünmüş dere havadan da görüntülendi Acarlar Longozu işletme sahibi Cihan Emre: “Bu doğa harikasının korunması için yetkililere çağrıda bulunmak istiyoruz” Ortaköy Mahalle Muhtarı Muzaffer Aydın: “Gezip oynadığımız su içtiğimiz derede bir tane canlı hayvan kalmadı”
YEREL HABERLER Sakarya’nın saklı kalmış cennetini besleyen dere ...
Traktörün altında kalan baba ve oğlunu itfaiye ekipleri kurtardı
YEREL HABERLER Traktörün altında kalan baba ve oğlunu itfaiye ...
Adapazarı'nda bayram alışverişi yoğunluğu
YEREL HABERLER Adapazarı'nda bayram alışverişi yoğunluğu
Genç kıza babasından kaçarken otomobil çarptı
YEREL HABERLER Genç kıza babasından kaçarken otomobil çarptı
Kanserle mücadelesini kaybeden polis memuruna son görev Hayatını kaybeden polis memuru memleketi Sivas’a uğurlandı
YEREL HABERLER Kanserle mücadelesini kaybeden polis memuruna son ...
Sakarya TEM Otoyolu’nda bayram trafiği
YEREL HABERLER Sakarya TEM Otoyolu’nda bayram trafiği

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X