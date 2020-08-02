Sattığı kurbanlığın parasını çalan çobana gözaltı

Güven HASBAŞ/GEYVE (Sakarya), (DHA)SAKARYA´nın Geyve ilçesinde hayvan ticareti yapan F.A.´nın yanında çoban olarak çalışan K.A., satılan kurbanlık parasının 9 bin TL´sini çaldı. İl dışına kaçarken yakalanan K.A. gözaltına alınırken, iç çamaşırına sakladığı para da F.A.´ya teslim edildi.
Doğançay Bağlarbaşı Mahallesi´nde kurbanlık hayvan ticareti yapan F.A., jandarmayı arayıp, yanında çoban olarak çalıştırdığı yabancı uyruklu K.A.´nın sattığı kurbanlık parasından 9 bin TL çalarak, kaçtığını söyledi. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, K.A.´nın taksi ile Eskişehir yönüne doğru gittiğini tespit etti. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ile irtibata geçilirken araç, il girişinde durduruldu ve K.A. gözaltına alındı. Geyve Jandarma Komutanlığı´na getirilen K.A.´nın üstü arandığında iç çamaşırına sakladığı 9 bin TL bulundu. Para, F.A.´ya teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Geyve Güven HASBAŞ
2020-08-02 14:12:07
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