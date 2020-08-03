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Çürüyen çınar ağacının bir bölümü yıkıldı 

DHA

Çürüyen çınar ağacının bir bölümü yıkıldı 


Murat HAZER/HENDEK (Sakarya), (DHA)- SAKARYA'nın Hendek ilçesinde bulunan ve 200 yaşında olduğu tahmin edilen çınar ağacının çürüyen bir bölümü yıkıldı.
Hendek ilçesi Soğuksu Mahallesi'ndeki 200 yıllık olduğu tahmin edilen çınar ağacının bir kısmı sabaha karşı yıkıldı. Yeşil alanda bulunan çınar ağacının gövdesinin bir kısmı ayakta kaldı. Belediye ekipleri çınar ağacının yıkılan kısmını alandan kaldırdı. Soğuksu Mahalle Muhtarı Emin Kul, "Sabaha karşı 04.30 sıralarında mahallemizde bulunan çınar ağacının bir kısmı yıkıldı. Geçen sene gövdesinin bir kısmı çürümüştü, diğer kısmı da çürüyünce dallarını tartamadı ve yıkıldı. Çınar ağacımız ile birlikte diğer yaşlı ağaçlarımıza da dönem dönem bakım yapıyorduk. Bu ağaç mahallemizin simgesi haline gelmişti. Çok üzgünüz, gelecek nesiller için bizde yerine çınar ağacı dikeceğiz" dedi.  DHA-Genel Türkiye-Sakarya / Hendek Murat HAZER
2020-08-03 13:32:18

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