Lastik fabrikasında arızalanan makineden yangın çıktı

Ramiz Kaan OKTAR/ARİFİYE (Sakarya), (DHA) - SAKARYA´nın Arifiye ilçesindeki lastik fabrikasında arızalanan makine nedeniyle çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Arifiye'deki lastik fabrikasının üretim pişirme tesisi alanında bulunan pres makinesinin egzoz fanının arıza yapması nedeniyle yangın çıktı. Yangına ilk olarak işçiler, müdahale ederken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin itfaiye ekiplerince yangın, kısa sürede kontrol altına alınarak, söndürüldü. Hasara neden olan yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Arifiye Ramiz Kaan OKTAR
2020-08-03 15:58:04
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