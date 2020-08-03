Yasağa aldırmadan denize girdiler 



Güven HASBAŞ-Ramiz Kaan OKTAR/KARASU (Sakarya),(DHA)SAKARYA´nın Karasu ilçesinde, şiddetli rüzgar ve dalga nedeniyle denize girilmesi yasaklandı. Buna rağmen denize girenler, görevliler tarafından güçlükle sudan çıkartıldı.

Karasu Kaymakamlığı, bugün, şiddetli rüzgar ve dalga nedeniyle denize girişleri yasakladı. Kurban Bayramı tatili için Karasu´ya gelen vatandaşlardan bazıları ise yasağa aldırış etmeden denize girmeye devam etti. Görevliler, vatandaşları güçlükle denizden çıkardı. Bazı vatandaşlar ise tüm uyarılara rağmen yüzmeye devam etti.

Ankara´dan Sakarya´ya tatile gelen Halil Barın, "Ankara´dan buraya geldik. Tam denize gireceğiz, çıkartıyorlar. Nedenini anlayamıyorum. Neden denize giremiyoruz anlayamıyorum" dedi.

Yasak kararının yerinde olduğunu söyleyen Hüsnü Kemal Topçu, "Bu yasaklar insanların sağlığı için. Sağ olsun buradaki görevliler de işlerini haklarıyla yapıyor. Bu yasaklara uymak gerekiyor" diye konuştu.

İhsan Uygun ise, "Adapazarı´ndan bayram tatili için geldik. Denize girmek yasak diyorlar, denize giremiyoruz. Biz tatile neden geldik? Dalga var diye denize sokmuyorlar. Burası deniz, tabi ki dalga olur. Zaten insanlar çok ileri gitmiyor" dedi.

Vatandaşların yasaklara uyması gerektiğini belirten Onur Altınel de "Burası Karasu, burada dalga olduğu zaman girmemek gerekiyor. Buna dikkat etmek gerekiyor. Yasaklara uymak gerekiyor. Bu yasaklar bizim için" şeklinde konuştu..

DHA-Genel Türkiye-Sakarya / Karasu Güven HASBAŞ-Ramiz Kaan OKTAR

2020-08-03 17:36:01



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