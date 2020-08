(Düzeltme) Okuldaki atıl sıra ve malzemelerden araba yaptılar Liseli gençler kendi ürettikleri araç ile gezmenin mutluluğunu yaşıyor 17 yaşındaki Halim Mustafa Güner: “Bazı kişilerin siz bunu yapamazsınız dediği şeylerin hepsini burada ortaya koymaya çalıştık” 16 yaşındaki Mehmet Kaan İskender: “Arabayı heves için yaptık, kendi ürettiğimiz araç ile gezmenin mutluluğunu yaşıyoruz”

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde atıl vaziyette buldukları malzemeler ve araç gereçlerden benzinli araba yapan iki lise öğrencisi büyük takdir topladı.

Adapazarı ilçesinde bulunan Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi 17 yaşındaki Halim Mustafa Güner ve 16 yaşındaki Mehmet Kaan İskender, hayal güçlerini kullanarak okulun atıl vaziyetteki sıra, masa, demir parçalarından ve hurdalıktan topladıkları malzemelerle benzinli araba yaptı. Korona virüs salgını öncesinde başladıkları araca salgın nedeni ile ara verdiklerini ve aracı evine götürerek çalışmaları tamamlamaya çalıştığını belirten 17 yaşındaki Halim Mustafa Güner, aracın büyük bir kısmını okulda tamamladıklarını ve motorunu evinin bahçesinde taktığını belirtti. Araç hakkında bilgi veren 16 yaşındaki Mehmet Kaan İskender ise aracın benzinli olduğunu ve 6 buçuk beygirlik bir motorla çalıştığını dile getirdi. Araçta el arabası lastikleri kullandıklarını ifade eden liseli gençler, kendi ürettikleri araçla gezmenin mutluluk verdiğine değindi.

Raylı Sistemler alan öğretmeni Mustafa İlhan Durmaz ise çocukların hayal güçlerine hayran kaldığını ifade ederek, öğrencilerin hayal güçlerini kullanarak iyi bir çalışma yaptıklarını ve çalışma sonucunda başarı elde ettiklerini vurguladı. Aynı zamanda öğrencilerden beklentilerinin öğrendiklerini kendi kafalarında planlayarak bir şeyler üretmeleri gerektiğine değinen Durmaz, öğrencilere verdikleri her bir bilgide mutluluk duyduğunu söyledi.

"Siz bunu yapamazsınız denilen aracı ortaya koymaya çalıştık"

Kendi imkanlarıyla araç tasarlayan lise öğrencisi Halim Mustafa Güner, “Korona virüsten önce yapmaya başladık bu aracı. İskeletini falan okulumuzda yapmaya başladık. Motorunu ve diğer malzemeleri aldık. Her şey hazırdı montajını gerçekleştirecektik ki araya korona virüs girdi. Bende dedim bu arada boşken aracı eve götüreyim motorunu yerleştireyim. Ama genel olarak her şeyini burada yaptık hazır almadık elimizdeki torna makinesinden yararlanarak ön takımlarını yaptık. Bu arada çok hatalarımız oldu söktük, taktık, kestik ve bir daha denedik. Bazı kişilerin siz bunu yapamazsınız dediği şeylerin hepsini burada ortaya koymaya çalıştık. Birazda acele ettik ve sunduk inşallah bunun devamını da getireceğiz. Bizim bölümün arkasında eskiden hurdalık vardı. Atık sıralar yamulan sıralar vardı arabanın birçok parçası zamanında bizim oturduğumuz sıralar zaten kasnak tarafını sadece sanayiden aldık. Ama birçoğu hurdalıktan alınma parçalar gidip bakıyoruz alıyoruz kesiyoruz daha sonrasında kaynak yaparak monte ediyoruz” dedi.

"Kendi ürettiğimiz araç ile gezmenin mutluluğunu yaşıyoruz"

Araç hakkında bilgi veren Mehmet Kaan İskender, “Aracımız benzinli ve 6 buçuk beygirlik bir motorla çalışıyor. Kayış gergi sistemiyle hareket ettiriyoruz. El arabası lastikleri kullandık. Hurdalıktan sıra, sandalye ve masa gibi kullanabileceklerimiz ne varsa aldık kullandık. Aracımızı modifiye etmek amaçlı yaptığımız rüzgarlık bile hurda parçalardan elde ederek yaptık. Aracımızın dış kaporta kısmını yapacaktık ancak bu virüs dolayasıyla yapamadık. Aracın içerisinde dekorasyon yapacağız hatta şu anda bir ses sistemimiz ve kornası mevcut. Motoru sanayiden aldık, kasnak taktık ve kayışını aldık. Bu aracın motoru pahalı olduğu için bin lira civarında bir maliyet ödedik ama bu aracın aynısından yapmak isteseniz her şeyi parayla almak isteseniz bin liraya yarısına bile gelemezsiniz. El arabası lastiklerini bile hurdalıktan bularak taktık. Araç şu anda daha hazır değil ilerleyen zamanlarda kaportası yapılacak, lastiklerini değiştirmeyi düşünüyoruz, direksiyonu değişecek. Aracımız 30 35 kilometre hız yapmaktadır. Bu arabayı heves için yaptık. Bu araç tamamlandığı zaman başarı elde etmiş olacağız ve şu anda bile kendi ürettiğimiz araçla gezmenin mutluluğunu yaşıyoruz” diye konuştu.

"Önemli olan öğrendikleri bilgileri birleştirebilmeleri"

Öğrencilerin hayal güçlerine hayran kalan ve onlara destek veren Raylı Sistemler alan öğretmeni Mustafa İlhan Durmaz ise “Öğrencilerimiz bana geldi ve hocam bir hayalimiz var biz araba yapmak istiyoruz dediler. Peki, nasıl yapacaksınız, ne düşünüyorsunuz dedim. Benzin motoru koyacağız dediler. Parçaları nasıl bulacaklar diye düşündüm. Çünkü bu işi yapacaksanız etraflı düşünmek zorundasınız. Hurdalıktan malzeme toplayacaklarını belirttiler. Açıkça söylemek gerekirse hayal güçlerine hayran kaldım. Çünkü kafalarında oluşturdukları detaylar gerçekten beklediğimin üstündeydi. Bende onlara bir atölye verdim. Ben okulda iken sizde atölyede çalışabilirsiniz dedim. Benim derslerimdeyken hatta derslerimin bitiminde de oldu bu bazen geç saatlere kadar kaldık. Ben aynı zamanda drone eğitimi de veriyorum çocuklara ben eğitimi verirken arada sırada çocuklara da baktım. Düşünemedikleri veya hatalı oldukları yerler oldu. Onlara fikirlerimi söyledim düzelttiler, yanıldıklarında düzelttiler. Daha yapılacak çok iş var. Ben başarılı olduklarını düşünüyorum ve her şeyden önemlisi hayal güçleri neyi nasıl çözecekleri aslında çok önemli. Bizim öğrencilerden beklediğimiz bu. Yoksa kitap defterlerdeki yazları ezberlemeleri bizim için önemli değil bizim için önemli olan öğrendikleri bilgileri birleştirebilmeleri. Yapacakları şeyler hakkında kafalarında planları oluşturabilmeleri. Bizim istediğimiz ve beklentimiz bu. Bunu vermeye çalışıyoruz. Alan öğrencilerimiz olduğu sürece de biz bundan mutluluk duyacağız” şeklinde konuştu.

