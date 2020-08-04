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Sakarya’da Temmuz ayında toplam 186 kişi tutuklandı Emniyet Müdürlüğü, Sakarya’nın Temmuz ayı asayiş raporunu açıkladı

İHA

– Sakarya Emniyet Müdürlüğü tarafından Temmuz ayı içerisinde gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan bin 569 şüpheliden 138'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sakarya’da Temmuz ayında toplam 186 kişi tutuklandı Emniyet Müdürlüğü, Sakarya’nın Temmuz ayı asayiş raporunu açıkladı

– Sakarya Emniyet Müdürlüğü tarafından Temmuz ayı içerisinde gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan bin 569 şüpheliden 138’i tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Temmuz ayı raporunu açıkladı. Polis ekipleri şehir merkezi ve ilçelerde huzurlu bir şehrin olması için kararlı çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Temmuz ayı içerisinde toplam 2 bin 176 olaya müdahale eden polis ekiplerince düzenlenen operasyonlarda bin 569 şüpheli yakalandı. Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen şahıslardan 138’inin tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Asayiş Şube ekiplerince yakalanan 48 şahıs da tutuklandı
Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda ise hakkında hırsızlık suçundan 19 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.A. isimli şahıs, hakkında hırsızlık suçundan 17 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası olan H.K. isimli şahıs, hakkında hırsızlık suçundan 17 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.C. isimli şahıs, hakkında hırsızlık suçundan 14 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan U.A. isimli şahıs, hakkında hırsızlık suçundan 10 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.E. isimli şahıs, hakkında hırsızlık suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.A. isimli şahıs, hakkında yağma suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.A. isimli şahıs, hakkında yaralama suçundan 5 Yıl 4 Ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.D. isimli şahıs ile çeşitli suçlardan aranmaları bulunan toplam 48 şahıs tutuklanarak cezaevine sevk edildi.

Şok uygulamalar
Temmuz ayı içerisinde Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen şok uygulamalarda 10 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet ruhsatsız tüfek, 14 adet kurusıkı tabanca, 204 adet değişik çap ve markalarda fişek ile çalıntı olduğu tespit edilen 8 motosiklet, bisiklet ve ekobis ele geçirildi. Fuhuşla mücadele kapsamında ise 9 kişiye fuhuştan idari işlem yapılarak, fuhuş yapılan 3 ikamet mühürlendi. Çocuk Şube Müdürlüğü tarafından Temmuz ayı içerisinde kayıp olarak aranan 24 çocuk bulunarak ailelerine teslim edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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