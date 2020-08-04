Engelli 3 çocuğunun tedavileri için yardım istedi



Ramiz Kaan OKTAR/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA)ADAPAZARI´nda, Aynur Keleş (44) fiziksel engelli kızı ve 2 oğlunun tedavileri için yardım istedi.

Adapazarı ilçesi Kasımlar Mahallesi'nde oturan Aynur Keleş, doğuştan fiziksel engelli olan en büyük çocuğu 29 yaşındaki Gülseven, 19 yaşındaki Ömer ve 10 yaşındaki Yusuf´un yaşamlarını kendi başlarına idame ettirebilmeleri için ameliyat olmaları ve protez için yardım istedi. Eşi Mehmet Şefik Keleş´in (55) Parkinson hastalığı nedeniyle yaklaşık 1,5 yıldır tedavi gördüğünü belirten Aynur Keleş, "6 çocuğum var, en büyüğü olan kızım engelli. Kızımın yürümesini istiyorum, protez bacak alacak gücüm yok. 2 oğlum engelli, onların da ameliyat olmasını istiyorum. Devlet yetkililerinden yardım istiyorum" dedi.

Ameliyat olarak iyileşmek ve çalışmak istediğini belirten Ömer Keleş, "Çalışmak istiyorum ama iş bulamıyorum. Devlet yetkililerinden yardım istiyorum" diye konuştu.

Bacaklarının olmaması nedeniyle tekerlekli sandalye ile yaşamını sürdüren Gülseven Keleş, "29 yaşındayım, ameliyat olmak ve protez bacak istiyorum. Büyüklerimden yardım istiyorum, yürümek istiyorum. Hayata katılmak istiyorum" dedi.

Yusuf Keleş de koşmak, top oynamak istediğini belirtti.

Aileye destek veren Sakarya Engelliler Birlik Federasyonu Genel Başkan Vekili İbrahim İşçi, "Sayın devlet yetkililerine, Sakarya Valimize sesleniyorum; buradaki engelli kardeşlerimizin sesini duysunlar, hep birlikte bu çocukları topluma kazandıralım. İş bulalım, evlendirelim" dedi.DHA-Genel Türkiye-Sakarya / Adapazarı Ramiz Kaan OKTAR

2020-08-04 17:51:21



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