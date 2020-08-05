Afgan gencin kavgada öldürülmesiyle ilgili 3 tutuklama 



Güven HASBAŞ/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA) SAKARYA´nın Adapazarı ilçesinde, cumartesi günü çıkan kavgada Afganistan uyruklu F.V.'yi (26) bıçaklayarak öldürdükleri iddia edilen 3 şüpheli, mahkemece tutuklandı.

İstanbul'dan Adapazarı Tepekum Mahallesi'ne 1 Ağustos Cumartesi günü bayramlaşmak için gelen Afgan F.V., bilinmeyen nedenle çıkan kavgada bıçaklanarak, ağır yaralandı. Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alınan F.V., tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay sonrası Sakarya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çalışma başlattı. Besi çiftliğinde çalıştığı öğrenilen F.V.'nin, daha önce tartıştığı arkadaşı J.M. ve İstanbul'dan çağırdığı Afgan arkadaşları tarafından dövülerek, bıçaklandığı tespit edildi. Polisin yaptığı soruşturmada, şüphelilerin İstanbul Esenyurt'taki evde saklandıkları öğrenildi. Adrese gerçekleştirilen operasyonda Afgan J.M. (26), M.A. (25), R.A. (26) ve M.M. (23), saklandıkları evde yakalandı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen J.M., M.A. ve R.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, M.M. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Adapazarı Güven HASBAŞ

2020-08-05 14:39:53



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.